Suscríbete
Famosos

Yordi Rosado despide a colaboradora que le gustaba por miedo a SERLE INFIEL a su esposa

El conductor contó cómo puso un alto a sus emociones tras conocer a una joven que le atrajo físicamente.

Diciembre 29, 2025 • 
Ericka Rodríguez
Yordi-Rosado.jpg

Yordi Rosaldo se confesó sobre el despido a una colaboradora.

YouTube

“Te quiero ofrecer una disculpa, pero te voy a correr”.

El conductor Yordi Rosado, famoso por sus entrevistas en YouTube, ofreció una charla para el programa ‘El Mitote’, y ahí se confesó.

Al abordar las relaciones de pareja, Rosado dijo que hace unos años tomó la decisión de correr a una de sus colaboradoras porque sintió una fuerte atracción física.

“Si alguien te llega a llamar la atención, es tu (deber) inmediatamente alejarte. Si ella y yo somos pareja y veo a una chava que llega a mi trabajo y verdaderamente podría generarnos una peligro, alejarme. Yo no puedo controlar a los demás, pero sí puedo controlarme a mí”, contó sobre un acuerdo que tiene con su actual novia, Melissa.

Y añadió que bajo su experiencia, al conocer a la joven que ‘le movió el tapete’, la sacó que su equipo de trabajo. “Eres una persona que me llama la atención. Yo estoy casado y estoy bien casado. Y sí, estoy feliz. Y también no sólo estoy feliz, sino también puedo entrar a
momentos difíciles de mi matrimonio. Y yo no quiero tenerte aquí al lado en un momento difícil de mi matrimonio”, expresó.
Te puede interesar:
melenie carmona.jpg
Famosos
Melenie Carmona pelea con fans de Alicia Villarreal en las redes: "¿Vas a llorar?”
Diciembre 05, 2025
 · 
Alejandro Flores
Alicia-Villarreal-Cibad.jpg
Famosos
Novio de Alicia Villarreal le manda indirecta a ex de la cantante: “Ya cómprate unos huevit*s”
Diciembre 02, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
familiar fiscalia.jpg
Famosos
¿Qué dice la Fiscalía de Quintana Roo sobre la muerte de Nataly, familiar de Itzel Barro y El Capi Pérez?
Diciembre 28, 2025
 · 
Alejandro Flores
mayrín villanueva.jpg
Famosos
El misterio detrás de la edad de la protagonista de “Corazón de oro”, Mayrín Villanueva
Diciembre 28, 2025
 · 
Alejandro Flores
De acuerdo a lo relatado, Yordi despidió a la mujer no sin antes encontrarle un empleo en otro sitio.
“Te ofrezco una disculpa. Eres una superbuena opción, pero aquí hay muchos viajes, aquí hay muchas cosas y yo no quiero tenerte tan cerca porque no... podrías peligrar mi matrimonio. Y le conseguí trabajo en otro lado. Le hablé a una amiga y dije: ‘Por favor, te lo suplico, contrátala’, y la contrató“, concluyó.
Luego de sus declaraciones, el conductor fue duramente criticado en redes sociales, pues usuarios lo señalaron que ejerció abuso de poder y falta de autocontrol.
Yordi Rosado
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
Lorena-Herrera.jpg
Famosos
Lorena Herrera revela problemas de salud por llevar una vida fitness: “Pagué las consecuencias”
Diciembre 29, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
La-Bebeshita.jpg
Famosos
‘La Bebeshita’ impacta al someterse a procedimiento estético en vivo tras una mala cirugía
Diciembre 29, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
lupita dalessio casa interior.jpg
Famosos
Al interior del departamento de Lupita D’Alessio con vista al mar Caribe
Diciembre 29, 2025
 · 
Alejandro Flores
quien es la mascara.jpg
Famosos
Momentos que no olvidaremos de "¿Quien es la máscara?” 2025
Diciembre 29, 2025
 · 
Alejandro Flores
abelito-paul-stanley.jpg
Famosos
Abelito y Paul Stanley nos comparten los hábitos que los ayudaron a sentirse plenos durante 2025
También Pía Sanz nos compartió su ‘canasta básica’.
Diciembre 29, 2025
 · 
Edson Vázquez
alexisaytalacinthiaparicio.jpg
Famosos
Alexis Ayala se va de vacaciones a Alaska gracias a los consejos financieros de su esposa Cinthia Aparicio
“Vas aprendiendo muy bien”, escribió ella
Diciembre 29, 2025
 · 
Alejandro Flores
holaenfermera nataly.jpg
Famosos
Confirman triste noticia sobre la joven familiar de Iztel Barro y el Capi Pérez que estaba desaparecida
Itzel había publicado un video en el que informó que despareció el 25 de diciembre
Diciembre 28, 2025
 · 
Alejandro Flores
bardot y piccoli.jpg
Famosos
El desnudo de 3 minutos con el que Brigitte Bardot se convirtió en símbolo sexual
La película, además, se exhibió en el Festival de Cannes y ganó la Palma de Oro
Diciembre 28, 2025
 · 
Alejandro Flores