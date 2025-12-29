Yordi Rosado despide a colaboradora que le gustaba por miedo a SERLE INFIEL a su esposa

“Te quiero ofrecer una disculpa, pero te voy a correr”.

El conductor Yordi Rosado, famoso por sus entrevistas en YouTube, ofreció una charla para el programa ‘El Mitote’, y ahí se confesó.

“Si alguien te llega a llamar la atención, es tu (deber) inmediatamente alejarte. Si ella y yo somos pareja y veo a una chava que llega a mi trabajo y verdaderamente podría generarnos una peligro, alejarme. Yo no puedo controlar a los demás, pero sí puedo controlarme a mí”, contó sobre un acuerdo que tiene con su actual novia, Melissa.

“Te ofrezco una disculpa. Eres una superbuena opción, pero aquí hay muchos viajes, aquí hay muchas cosas y yo no quiero tenerte tan cerca porque no... podrías peligrar mi matrimonio. Y le conseguí trabajo en otro lado. Le hablé a una amiga y dije: ‘Por favor, te lo suplico, contrátala’, y la contrató“, concluyó.

Al abordar las relaciones de pareja, Rosado dijo que hace unos años tomó la decisión de correr a una de sus colaboradoras porque sintió una fuerte atracción física.Y añadió que bajo su experiencia, al conocer a la joven que ‘le movió el tapete’, la sacó que su equipo de trabajo. “Eres una persona que me llama la atención. Yo estoy casado y estoy bien casado. Y sí, estoy feliz. Y también no sólo estoy feliz, sino también puedo entrar a. Y yo no quiero tenerte aquí al lado en un momento difícil de mi matrimonio”, expresó.De acuerdo a lo relatado, Yordi despidió a la mujer no sin antes encontrarle un empleo en otro sitio.Luego de sus declaraciones, el conductor fue duramente criticado en redes sociales, pues usuarios lo señalaron que ejerció abuso de poder y falta de autocontrol.