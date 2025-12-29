Yordi Rosado despide a colaboradora que le gustaba por miedo a SERLE INFIEL a su esposa

“Te quiero ofrecer una disculpa, pero te voy a correr”.
El conductor Yordi Rosado, famoso por sus entrevistas en YouTube, ofreció una charla para el programa ‘El Mitote’, y ahí se confesó.Al abordar las relaciones de pareja, Rosado dijo que hace unos años tomó la decisión de correr a una de sus colaboradoras porque sintió una fuerte atracción física.
“Si alguien te llega a llamar la atención, es tu (deber) inmediatamente alejarte. Si ella y yo somos pareja y veo a una chava que llega a mi trabajo y verdaderamente podría generarnos una peligro, alejarme. Yo no puedo controlar a los demás, pero sí puedo controlarme a mí”, contó sobre un acuerdo que tiene con su actual novia, Melissa.
“Te ofrezco una disculpa. Eres una superbuena opción, pero aquí hay muchos viajes, aquí hay muchas cosas y yo no quiero tenerte tan cerca porque no... podrías peligrar mi matrimonio. Y le conseguí trabajo en otro lado. Le hablé a una amiga y dije: ‘Por favor, te lo suplico, contrátala’, y la contrató“, concluyó.