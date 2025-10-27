Suscríbete
Famosos

Ladrones aprovechan vacaciones de Susana Zabaleta para robar su casa; logran sacar “todas las cosas valiosas”

La actriz dio a conocer que engañaron a las personas que trabajan en su hogar y consiguieron robarla.

October 27, 2025 • 
Ericka Rodríguez
Susana-Zabaleta.jpg

La actriz y cantante fue despojada de sus bienes mientras está de vacaciones.

Instagram

“Extorsionaron a la muchacha que trabaja en mi casa para sacar las cosas valiosas, todas las cosas valiosas, de mi casa”.

La cantante Susana Zabaleta puso una pausa en sus vacaciones para enviar un mensaje a sus seguidores y darles a conocer que este fin de semana fue víctima de una extorsión que la dejó sin sus pertenencias.

Zabaleta detalló en la publicación que primero intentaron engañarla a ella por medio de mensajes sospechosos, sin embargo, al no caer ante el engaño siguieron con la empleada doméstica, quien sí cayó en la trampa de los delincuentes.

La soprano, visiblemente afectada, recordó que mientras disfruta de sus tradicionales vacaciones de octubre recibió un mensaje de “alguien raro” que inmediatamente la puso en alerta y lista para llamar a su casa y verificar que todo estuviera bien.

Desafortunadamente, allí se dio cuenta que el mensaje no era casualidad, sino que la extorsión hacia la empleada ya se había efectuado. Y de acuerdo con los breves detalles que ofreció, se llevaron todo lo de valor que tenía dentro de su casa.

“Extorsionaron a la muchacha que trabaja en mi casa para sacar las cosas valiosas, todas las cosas valiosas, de mi casa. Y lo quiero decir porque no es la primera vez que me pasa”, expresó Zabaleta.

En el mismo mensaje indicó que no es la primera vez que sus pertenencias están en peligro, pues en otras ocasiones también la han despojado de sus bienes.

“Han entrado a robar a mi casa, me han robado en la calle, me han extorsionado en la calle, me han pasado tantas veces en la vida que parece que uno nunca acaba de pagar y pagar, y pagar”, dijo antes de recordarle a sus seguidores que tengan cuidado ante la situación que se vive.

Reaparece junto a Ricardo Pérez tras polémica

Tras la terrible experiencia que vivió, la intérprete compartió un segundo video, esta vez acompañada de su novio Ricardo Pérez, y aseguró que aunque antes de la extorsión su día iba perfecto y después se arruinó, finalmente terminó con una grata experiencia en el teatro presenciando ópera.

“De un día que amaneció increíble, maravilloso y luego se convirtió en un terror y luego se convirtió en una maravilla porque (Ricardo) me trajo a la ópera”, concluyó la actriz, no sin antes añadir por última vez que aunque está contenta, también está triste.

Susana Zabaleta
Ericka Rodríguez
