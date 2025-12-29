Fanáticos encuentran episodio perdido de ‘El Chavo del 8’ de 1973; fue hallado en un VHS

Especialistas y aficionados han debatido sobre la autenticidad y origen del capítulo.

Recientemente, un fanático de la popular serie ‘El Chavo del 8’, dio a conocer que encontró en su casa una grabación, en un viejo videocasete, de un episodio perdido del programa.

La grabación presenta la trama de ‘Goteras en la casa de Don Ramón’, un episodio donde ‘El Chavo’ ayuda al personaje encarnado por Ramón Valdés a lidiar con las filtraciones de agua en la vecindad.

La cinta fue recuperada por un fanático originario de Puerto Rico, quien conservó el material desde 1973.

En el video aparecen también clásicos personajes de la serie: ‘Kiko’ (Carlos Villagrán), ‘El Señor Barriga’ (Édgar Vivar) y ‘Doña Florinda’ (Florinda Meza), todos participando en escenas que, según algunos observadores, difieren en diálogos y dinámica respecto a versiones posteriores difundidas en retransmisiones.

Tras la publicación del episodio, especialistas y aficionados han debatido sobre la autenticidad y origen del capítulo.

Algunos usuarios sostienen que el capítulo formó parte de la programación original y fie retransmitido en diversos países, mientras que otros afirman que existen dos versiones del mismo guión, y que esta grabación corresponde a la versión original de 1973, distinta de la que quedó plasmada en la memoria colectiva.

El estreno de ‘El Chavo del 8’ en la década de los 70 marcó un hito en la televisión de México y el resto de Latinoamérica. El programa, creado por Roberto Gómez Bolaños, logró trascender generaciones y fronteras gracias a su humor cotidiano, personajes entrañables y situaciones reconocibles para amplios sectores sociales.