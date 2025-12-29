Suscríbete
Famosos

Fanáticos encuentran episodio perdido de ‘El Chavo del 8’ de 1973; fue hallado en un VHS

‘Goteras en la casa de Don Ramón’ es el programa que un fan encontró en una cinta de su casa.

Diciembre 29, 2025 • 
Ericka Rodríguez
El-Chavo-del-8.jpg

Hallan episodio perdido de ‘El Chavo del 8'.

YouTube

Especialistas y aficionados han debatido sobre la autenticidad y origen del capítulo.

Recientemente, un fanático de la popular serie ‘El Chavo del 8’, dio a conocer que encontró en su casa una grabación, en un viejo videocasete, de un episodio perdido del programa.

La grabación presenta la trama de ‘Goteras en la casa de Don Ramón’, un episodio donde ‘El Chavo’ ayuda al personaje encarnado por Ramón Valdés a lidiar con las filtraciones de agua en la vecindad.

La cinta fue recuperada por un fanático originario de Puerto Rico, quien conservó el material desde 1973.

En el video aparecen también clásicos personajes de la serie: ‘Kiko’ (Carlos Villagrán), ‘El Señor Barriga’ (Édgar Vivar) y ‘Doña Florinda’ (Florinda Meza), todos participando en escenas que, según algunos observadores, difieren en diálogos y dinámica respecto a versiones posteriores difundidas en retransmisiones.

Tras la publicación del episodio, especialistas y aficionados han debatido sobre la autenticidad y origen del capítulo.

Algunos usuarios sostienen que el capítulo formó parte de la programación original y fie retransmitido en diversos países, mientras que otros afirman que existen dos versiones del mismo guión, y que esta grabación corresponde a la versión original de 1973, distinta de la que quedó plasmada en la memoria colectiva.

Te puede interesar:
telenovelas-80.jpg
Telenovelas
15 telenovelas de los 80 que nos arrancaron el corazón, impactaron y posicionaron a grandes estrellas
Desde los protagonistas que nos hicieron soñar, hasta las historias de amor más profundas de la época dorada de los 80
Julio 30, 2025
 · 
María de Jesús Candedo
Famosos
¿Cuántos años tiene Abelito? La edad real del influencer de La Casa de los Famosos México
Julio 29, 2025
Famosos
Lorena Herrera revela problemas de salud por llevar una vida fitness: “Pagué las consecuencias”
Diciembre 29, 2025
Famosos
‘La Bebeshita’ impacta al someterse a procedimiento estético en vivo tras una mala cirugía
Diciembre 29, 2025
Famosos
Al interior del departamento de Lupita D’Alessio con vista al mar Caribe
Diciembre 29, 2025
quien es la mascara.jpg
Famosos
Momentos que no olvidaremos de "¿Quien es la máscara?” 2025
Diciembre 29, 2025
 · 
Alejandro Flores
abelito-paul-stanley.jpg
Famosos
Abelito y Paul Stanley nos comparten los hábitos que los ayudaron a sentirse plenos durante 2025
Diciembre 29, 2025
 · 
Edson Vázquez
alexisaytalacinthiaparicio.jpg
Famosos
Alexis Ayala se va de vacaciones a Alaska gracias a los consejos financieros de su esposa Cinthia Aparicio
Diciembre 29, 2025
 · 
Alejandro Flores
familiar fiscalia.jpg
Famosos
¿Qué dice la Fiscalía de Quintana Roo sobre la muerte de Nataly, familiar de Itzel Barro y El Capi Pérez?
Diciembre 28, 2025
 · 
Alejandro Flores

El estreno de ‘El Chavo del 8’ en la década de los 70 marcó un hito en la televisión de México y el resto de Latinoamérica. El programa, creado por Roberto Gómez Bolaños, logró trascender generaciones y fronteras gracias a su humor cotidiano, personajes entrañables y situaciones reconocibles para amplios sectores sociales.

El Chavo del 8 La Vecindad del Chavo
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
yolanda andrade (3).jpg
Famosos
5 frases demoledoras de Yolanda Andrade sobre la vida y la muerte en su cumpleaños 54
Diciembre 28, 2025
 · 
Alejandro Flores
ignacio vega.jpg
Famosos
Actor del Rey León cumple una semana en el hospital por explosión en bazar navideño
Diciembre 27, 2025
 · 
Alejandro Flores
fatima bosch kevin alvarez.jpg
Famosos
¿Kevin Álvarez era el hombre ideal de Fátima Bosch? La Miss Universo publica lo que busca en un novio
Diciembre 27, 2025
 · 
Alejandro Flores
bad bunny museo.jpg
Famosos
INAH acepta que Bad Bunny tocó una estela maya pero lo regañaron ahí mismo; ¿cometió un delito?
Diciembre 27, 2025
 · 
Alejandro Flores
yolanda andradeorigel.jpg
Famosos
Juan José Origel reprende a Yolanda Andrade por decir que esta fue su última Navidad
La conductora ha tenido días felices por la visita de su familia pero también críticos en su salud
Diciembre 27, 2025
 · 
Alejandro Flores
mhoni vidente ritual fin de año.jpg
Famosos
Mhoni Vidente nos dice cómo tener fortuna en el dinero durante 2026
Es un ritual de cinco días pero sencillo y de efecto “inmediato”, asegura la tarotista
Diciembre 27, 2025
 · 
Alejandro Flores
itzel barro.jpg
Famosos
Desaparece familiar de Itzel Barro y el Capi Pérez en plena Navidad
“Ella es una buena persona, es veterinaria”, dice Itzel en un video en el que pide ayuda para encontrarla
Diciembre 27, 2025
 · 
Alejandro Flores
carlos rivera cynthia rivera (1).jpg
Famosos
!El rey León ya creció! Carlos Rivera festeja con su hijo Navidad y lo muestra en redes
El cantante y su esposa Cynthia Rodríguez publicaron mensajes de fin de año
Diciembre 27, 2025
 · 
Alejandro Flores