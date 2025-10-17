‘El Estaca’ y Videgaray corrieron a standupera en vivo en ‘La Corneta’ y lo revelan en ‘La Cotorrisa’

“Adiós. Por grosera. En mi casa no voy a aguantar a nadie”.

Los conductores de radio y televisión, Eduardo Videgaray y José Ramón San Cristóbal, relataron lo que consideraron uno de los momentos más incómodos de su vida.

Videgaray y ‘El Estaca’ decidieron romper el silencio sobre su polémica trayectoria en su viral aparición en el podcast ‘La Cotorrisa’, con Slobotzky y el novio de Susana Zabaleta, Ricardo Pérez.

Al ser invitados a la emisión, los presentadores recordaron el incidente más incomodo con una “comediante muy exitosa” a la que invitaron para que promocionara un proyecto, pero que se dedicó a ser incómoda, crítica y grosera.

Ante la actitud de la standupera, ‘El Estaca’, molesto por las faltas de respeto, tomó una decisión que confrontó a la invitada en vivo:

“Le dije, gü*y, pues vienes a promocionar una cosa, de hecho te estábamos recibiendo para que promociones y vienes a cagar*e en el programa y se lo dije al aire. La puerta está ahí, y está bien grandota. Vamos a un corte y volvemos”, le dijo el comunicador.

La comediante, que se mostró sorprendida, preguntó: "¿Me estás corriendo?”.

A lo que San Cristóbal respondió con firmeza:

"¿Tú crees? Adiós. Por grosera. En mi casa no voy a aguantar a nadie”, expresó.

¿Fue Sofía Niño de Rivera a la que corrieron?

A pesar de que los conductores fueron tajantes en no dar mas detalles de la comediante que fue invitada a abandonar la emisión, a través de redes sociales, usuarios señalaron que se trata de Sofía Niño de RiveraSofía Niño de Rivera, pues varios radioescuchas confirmaron haber escuchado el programa en vivo.

“Sofía niño yo escuché ese programa en vivo”, “Sofia Niño de Rivera que también se bronqueo con Martha Debayle”, “Sofía Niño, qué raro que se haya comportado así”, y “Fue Sofía Niño de Rivero yo escuché el programa y duró meses tirándole a los standuperos”, fueron algunos de los mensajes de usuarios en redes.

El motivo principal detrás de esta especulación radica en la reputación pública de confrontación de Niño de Rivera y su historial de críticas abiertas a los medios tradicionales de entretenimiento.

El público recordó que la comediante es conocida por exigir respeto a su trabajo y por ser poco tolerante con el humor que considera de mal gusto, características que coinciden con el perfil de la invitada que fue grosera y que fue expulsada del estudio.