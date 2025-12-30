Suscríbete
Murió Juan Pedro Franco a los 41 años de edad: fue el mexicano más obeso del mundo con casi 600 kilos

Descanse en paz.

Diciembre 29, 2025 • 
MrPepe Rivero
Juan Pedro Franco

Este lunes 29 de diciembre se confirmó la muerte de Juan Pedro Franco, el mexicano conocido por haber sido el hombre más obeso del mundo. Su vida terminó en Aguascalientes a los 41 años de edad.

Medios locales informaron que el hombre que en 2017 obtuvo el récord Guinness por ser el humano con más peso en el mundo en ese entonces, con casi 600 kilos, murió debido a complicaciones de salud, específicamente, por una infección renal.

Sin embargo, en sus últimos años de vida no pesaba tanto. Bajó casi 300 kilos, a pesar de enfrentar la muerte de cinco miembros de su familia, entre ellos su madre.

En 2017 llegó a los 595 kilos

En 2019 bajó a 330 kilos

En 2021 logró bajar a 264 kilos

Su constancia y disciplina, supervisados por un médico, cambiaron su dieta y hábitos, además de someterse a dos operaciones: de manga gástrica y de bypass gástrico.

En 2020 superó el contagio de covid-19, y para 2024, ya había llegado a los 190 kilos. En sus redes sociales se mostraba motivado y buscaba influenciar a personas con sobrepeso a no dejarse vencer.

Sin embargo, este 2025 perdió la vida por cuestiones de riñones.

Descanse en paz.

MrPepe Rivero
Fiel seguidor del entretenimiento, la televisión, las telenovelas, el cine y la música.
