¡Claudia Martín y Carlos Said ya son papás! Máximo nació y fue su “mejor regalo de Navidad”

¡Ya nació Máximo, el bebé de Claudia Martín y Carlos Said!

La pareja dio la bienvenida a su primer hijo con emotivas fotos y un tierno mensaje:

“No sabíamos que podíamos ser más felices hasta que llegaste. El mejor regalo de Navidad eres tú, Máximo Said Martín, ¡bienvenido a la familia!”.

Se esperaba que fuera en diciembre cuando naciera el primogénito de Claudia Martin y Carlos Said, y hace unas semanas, nos contaron todos los detalles de esta bella etapa.

El nombre de Máximo fue escogido por Carlos Said desde que tenía 19 años -ahora tiene 27-, ya que desde entonces soñaba con ser papá.

Claudia Martín nos dijo: “Estamos muy contentos, todo el mundo me ha dicho que estas últimas semanas son las que más lento se pasan porque ya el cuerpo se cansa, ya estás con mucha ilusión, queriendo conocer al bebé, pero creo que ha sido un embarazo muy bendecido, muy tranquilo. He escuchado a mi cuerpo y me he dado la oportunidad de descansar y Carlos ha estado todo el tiempo pendiente de mí, me ha cuidado y hasta me ha regañado.

Platíquennos del gran momento en que se enteraron que es niño…

Claudia: Nos hicimos un examen que nos sugirió nuestra doctora, porque dijimos: “No queremos esperarnos hasta que nazca”. Somos muy impacientes y dijimos: “En cuanto más pronto sepamos, mejor”; primero nos habían dicho que era niña, ya después con este estudio fue de “es 100% niño”, y de los nombres estuvo muy lindo porque a mí me gustaba desde antes Maximiliano, entonces un día llegó Carlos y me dijo: “Ya sé cómo se va a llamar, Máximo”, y dije: “Perfecto”.