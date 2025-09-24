Famosos
Slobotzky
Es un
youtuber y standupero
famoso por su programa ‘La Cotorrisa’.
Famosos
Ricardo Pérez y Slobotzky son denunciados por acoso sexual por polémico episodio de ‘La Cotorrisa’
La demandante es Jesica Bustos, esposa del influencer y comediante Xuxo Dom.
September 24, 2025
·
Ericka Rodríguez