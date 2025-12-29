‘La Bebeshita’ impacta al someterse a procedimiento estético en vivo tras una mala cirugía

‘La Bebeshita’, quien ganara fama tras aparecer en los realities ‘Enamorándonos’, ‘La Casa de Los Famosos 4’, en Estados Unidos, ‘MasterChef Celebrity México’ y ‘Venga la Alegría Fin de Semana’, se sometió a un tratamiento de rejuvenecimiento en vivo, durante su participación en el matutino ‘Hoy’.

Daniela Alexis, nombre real de la creadora de contenido, participó en un tratamiento de rejuvenecimiento que consiste en la aplicación de un tratamiento en el rostro.

El procedimiento fue muy rápido y no tuvo complicaciones, por lo que ‘La Bebeshita’ pudo participar en otras secciones del programa, al que se integró hace más de dos meses como parte del elenco de ‘Las Estrellas Bailan en Hoy’.

Alexis, de 35 años, se mostró emocionada por el tratamiento y minutos más tarde compartió una fotografía en sus redes sociales en donde mostró los resultados del procedimiento facial.

‘La Bebeshita’ y una mala cirugía

La creadora de contenido recientemente dio a conocer que estuvo a punto de perder un seno luego de someterse a una cirugía estética y señaló al médico José Achar, mismo que le realizó una rinoplastía a Dorismar y le provocó importantes complicaciones.

Sin ofrecer más detalles y pese a su mala experiencia en el quirófano, Daniela regresó al foro de ‘Hoy’ con una encomienda muy especial, pues en vivo mostró cómo se sometió al procedimiento estético.

Durante el tratamiento, los especialistas le cubrieron los ojos mientras trabajaban en distintas zonas del rostro. Explicaron que este procedimiento de clínica estética abarca opciones enfocadas desde el antiacné hasta limpiezas profundas.