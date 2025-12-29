Suscríbete
Famosos

Olivia Collins aprendió a leer los labios tras quedar sorda: “He tenido que adaptarme”

La actriz de telenovelas reveló cómo se ha tenido que ajustar al trabajo.

Diciembre 29, 2025 • 
Ericka Rodríguez
Olivia-Collins.jpg

Olivia Collins dice cómo tiene la habilidad de leer los labios.

Instagram

“He tenido que desarrollar una sensibilidad especial para adaptarme”.

Ha inicios del 2025, la actriz Olivia Collins sorprendía a sus seguidores al dar a conocer que padece de sordera desde su nacimiento y que esta condición ha perseguido durante generaciones a toda su familia.

“Soy sorda de nacimiento... tengo un 30 (por ciento de audición). Traigo audífonos para gente sorda. Tengo 70 por ciento de pérdida. Es un mal genético, no se formó cierta protuberancia. Mi padre era sordo, mi abuela paterna era sorda, una de mis hermanas y también sobrinos”, contó durante una entrevista para Isabel Lascurain.

La actriz indicó que la sordera no sólo ha complicado su vida personal, sino también su carrera, pues tuvo que memorizar guiones sin ayuda sonora y entrenarse para hablar con claridad antes de adquirir aparatos auditivos.

“En algunas escenas me costaba mucho seguir el ritmo de los diálogos si no podía ver bien los labios de mis compañeros. He tenido que desarrollar una sensibilidad especial para adaptarme”, contó Collins, quien también destacó el apoyo que ha recibido de algunos directores y colegas.

Además, la condición marcó momentos difíciles en su infancia y fue fuente de discriminación escolar: “Desde pequeña dije ‘yo no voy a ser sorda, voy a hablar, voy a sentir las vibraciones’… sí pude y sí lo hice, a pesar del bullying”.

Sus declaraciones dejaron sorprendidos a sus seguidores, sin embargo, recientemente apareció en el programa ’Snserio’ y ahí confesó cómo ha desarrollado habilidades para entender muy bien a los demás.

“Yo nací con una deficiencia, pero yo le digo que es una capacidad diferente. Tengo pérdida de audición, entonces he aprendido a leer los labios. Yo te estoy viendo y te estoy viendo los labios”, dijo Collins.

Aunque añadió que no siempre es fácil, pues hay personas que hablan como “ventrílocuo”, con los labios muy pegados, lo que imposibilita que ella entienda qué dicen.

A pesar de las dificultades, Olivia Collins ha optado por no victimizarse. En lugar de ocultarlo, ha aprendido a hablar del tema con naturalidad y sin tabúes, sirviendo de ejemplo para otras personas que también viven con discapacidades auditivas.

“No me gusta que me vean como una persona limitada. Al contrario, creo que mi experiencia puede ayudar a otros a darse cuenta de que todo se puede superar”, finalizó Olivia.

Olivia Collins
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
