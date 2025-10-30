Suscríbete
Víctima de acoso exige que Ricardo Pérez y ‘Slobotzky’ paguen con cárcel: “no nos den nada económico”

Los influencers Xuxo Dom y su esposa se mantienen firmes en el proceso legal contra los conductores de ‘La Cotorrisa’.

October 30, 2025 
Ericka Rodríguez
Ricardo-Pérez-Slobotzky.jpg

Los conductores de ‘La Cotorrisa’ son señalados de acoso y la víctima busca justicia.

Instagram/YouTube

“No nos den absolutamente nada económico, (que) pague con cárcel”.

La situación legal de los conductores de ‘La Cotorrisa’, Ricardo Pérez y José Luis García Slobotzky’, mejor conocido como ’Slobotzky’, sigue en el ojo del huracán.

Y es que luego de que Jessica Bustos los denunciara por acoso sexual por los comentarios que emitieron sobre su físico, tanto ella como su esposo, Xuxo Dom, se mantienen firmes en la demanda, y no sólo eso sino que piden que los comediantes paguen con cárcel.

Cabe recordar que Bustos demandó a los creadores de contenido por comentarios que calificó como ofensivos y de índole sexual, realizados en el episodio 308 del programa titulado ‘Confundió mi declaración con un asalto’.

“Se presentó una denuncia en contra de unos creadores de contenido por el delito de acoso sexual. La carpeta se encuentra en integración, pero toda vez que se pase al juez de control y se judicialice, ya podré dar más información”, explicó Bustos previamente en sus redes sociales.

También añadió que esta situación afectó su integridad y su autoestima, por lo que decidió proceder legalmente.

Recientemente se rumoró que la pareja estaría aprovechando la polémica que Pérez vivió junto a su pareja, la cantante Susana Zabaleta, con el objetivo de sacar provecho por estar coludidos con un medio de comunicación.

Sin embargo, Xuxo Dom dijo que el proceso legal en contra de Ricardo y ‘Slobotzky’ e Iván Mendoza se inició en julio pasado, de modo que “ya lleva cinco meses”, por lo que desmintieron recibir dinero de algún medio a fin de afectar a los acusados de presunto acoso sexual.

“No quisimos agarrar la nota (sobre la polémica de Susana Zabaleta), no quisimos vernos como ‘¡hay que aprovechar la nota!’. No, esto ya tiene tiempo”, aseguró Xuxo Dom. “Son cosas que nos estaban dañando desde hace tiempo y mi esposa decidió alzar la voz”.

Por su parte, Bustos expuso que quienes los señalan de estar coludidos con los medios de comunicación, los están calumniando. Y aseveró que tanto ella como su esposo no les interesa recibir dinero, por ello mandaron un mensaje:

“Lo hicimos por nosotros. Quienes dicen que nos pagaron están calumniándonos”, externó la influencer, mientras que su esposo añadió “no nos den absolutamente nada económico, (que) pague con cárcel”.

Xumo Dom reiteró que lo mejor es que los acusados de presunto acoso sexual paguen con cárcel, ya que “eso es meterse y provocarnos (...). No necesitamos un sólo peso, pero que paguen con cárcel, que vean toda la afectación que hicieron... Están mal, hambre no tenemos”, finalizó el influencer.

En su momento, los conductores de ‘La Cotorrisa’ se disculparon públicamente y eliminaron el fragmento del episodio donde hablaban sobre Jesica, sin embargo, el proceso legal continúa e incluso podría judicializarse.

@condoreando

🚨¡YOSHI Y XUXO DOM, aseguran que su lucha contra los conductores de LA COTORRISA, no es económica, es por JUSTICIA!🚨 #yoshi #xuxodom #lacotorrisa #condoreando #escandalo

♬ sonido original - El condor

Ricardo Pérez Slobotzky
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
