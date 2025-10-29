Suscríbete
Susana Zabaleta: Tras robo en su casa Ricardo Pérez hace que pierdan los vuelos a su siguiente destino

La pareja se encuentra de vacaciones en Australia y perdieron el vuelo que los llevaría a su siguiente parada.

October 29, 2025 
Ericka Rodríguez


Susana Zabaleta y Ricardo Pérez se encuentran de vacaciones en Australia.



“Y Ricardo (estaba) muy distraído con lo de su déficit de atención, entonces perdimos el vuelto a Ayers Rock”.

La cantante Susana Zabaleta y su novio Ricardo Pérez se encuentran de vacaciones en Australia y tuvieron que hospedarse en un hotel casi desértico, en una montaña recóndita, pues una distracción hizo que perdieran los vuelos a su siguiente destino.

El viaje de la soprano ha resultado caótico pues, además del robo que sufrió en su casa en donde extorsionaron a la mujer que le ayuda con los cuidados y mantenimiento, su novio hizo que perderían los boletos que los llevarían al centro de Australia, según narró Zabaleta.

Susana compartió un video en donde se puede ver a Ricardo sumergido en una piscina del ‘Lilianfels Blue Mountains Resort and Spa’, hotel que compararon con el que aparece en la película de terror ‘El Resplandor’.

La localización del hotel, según Ricardo, se encuentra en medio de la nada.

"¿Dónde estamos, amor?, ¿Por qué estamos aquí?, le preguntó Susana.

A lo que el contestó: “Estamos solos en un hotel en las montañas”, dijo y sarcástico agregó: “porque alguien, no vamos a especificar quién, se equivocó con los vuelos”.

Zabaleta aclaró que el distraído había sido su novio, pues mientras él se encargaba de revisar todo lo relacionado con sus vuelos, ella estaba resolviendo por teléfono el robo que acaba de sufrir.







El comediante reconoció que fue él y su característica distracción lo que le jugó traición.

“Y Ricardo (estaba) muy distraído con lo de su déficit de atención, entonces perdimos el vuelto a Ayers Rock”, donde se encuentra un histórico monolito.

Susana y Ricardo no tuvieron más que esperar en el área montañosa de Australia para poder continuar con su tour.

“En un hotel prácticamente abandonado, con vibras de ‘El resplando’, pero creo que va a ser uno de los momentos que más vamos a recordar, hasta ahorita”, indicó el conductor de ‘La Cotorrisa’.

Lejos de todos los inconvenientes que han envuelto su viaje, Susana escribió lo agradecida que se encontraba de la compañía y apoyo de su novio que, sin él, la situación del robo la mantendría devastada.

“Gracias a ayudarme a contener la furia, la impotencia de estar lejos; gracias por la contención, amor por la aventura, por decirme que luego lo volveremos a hacer y a comprar y ganar. Gracias, chango”.


Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
