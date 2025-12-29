Suscríbete
Famosos

A 10 años de la muerte de Ninón Sevilla recordamos cómo aprendió a ser cabaretera en la zona roja de la CDMX

La rumbera y actriz murió en pleno Año Nuevo de 2015

Diciembre 29, 2025 • 
Alejandro Flores
ninon sevilla.jpg

Ninón Sevilla brilló en las carpas, el cine y la televisión

Instagram

Ninón Sevilla nació en La Habana, Cuba un 10 de Noviembre de 1921 y murió en México el Año Nuevo de 2015, a los 93 años de edad.

Aunque en su país natal cultivó el prestigió como bailarina, fue en nuestro país donde se encumbró con una carrera en cine, en donde interpretó casi siempre personajes nocturnos, mujeres que gozaban y sufrían en cabarets de barrios sin ley.
Lo hizo en “Aventurera”, quizá la más celebre de las películas en las que actuó y en la cual interpretó a la famosa Elena Tejero, un joven provinciana que es obligada a prostituirse y trabajar como vedette.
Ninón Sevilla se mantuvo activa casi hasta el final de su vida. En los años 80 supo adaptarse a los nuevos tiempos y adoptó con gran habilidad un nuevo personaje: el de la mujer sabia que acompaña y da consejos a las protagonistas de telenovelas. Sucedió así en Rosa Salvaje, donde actúa como la dueña de un burdel en el que Rosa (personaje de Verónica Castro) llega a trabajar como mesera.

Sevilla murió el 1 de enero de 2015 a causa de neumonía.
“Su talento y carisma aunado a sus hermosas piernas y escultural figura, la llevaron a ser reconocida por las difíciles coreografías que realizaba en el escenario y por sus excéntricos vestuarios y peinados que pronto la convirtieron en una de las grandes figuras eróticas del cine mexicano”, reportó TVyNovelas el día de su muerte.

Más de la Navidad con los famosos
Pepillo-Origel.jpg
Famosos
Pepillo Origel odia la Navidad por una desgarradora razón que presintió: “Me volví loco”
Diciembre 17, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Joanna-Vega-Biestro.jpg
Famosos
Joanna Vega-Biestro se quiebra al saber que pasará la primera Navidad sin su papá
Diciembre 19, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
amgela aguilar interior.jpg
Famosos
Al interior de la mansión de Ángela Aguilar y Nodal adornada con cuatro enormes árboles de Navidad
Diciembre 19, 2025
 · 
Alejandro Flores
martha-debayle-navidad-2025-arbol.jpg
Famosos
Martha Debayle optó por lo clásico y así quedó la decoración para Navidad 2025 en su mansión
Diciembre 20, 2025
 · 
MrPepe Rivero

¿Cómo le hizo Ninón Sevilla para convertirse en una cabaretera en el cine?

La historia detrás de la construcción de ese personaje que le dio fama en cine y televisión es peculiar y fascinante. En los años 40, Ninón Sevilla trabajaba como bailarina en el Teatro Follies Bergere, una de las carpas más populares de la época, ubicada en lo que entonces eran los límites de la Plaza Garibaldi.
Sevilla compartió escenario ahí con Cantinflas, Toña La Negra y Agustín Lara. Fue también ahí cuando comenzó el cine la descubrió a través del productor Pedro Arturo Calderón.
Fue con él y con Alberto Gout como director que Ninón encontró su gran oportunidad: el personaje principal en “Aventurera”.

Pero había un problema: Sevilla era una mujer recatada, religiosa, hogareña; nada la identificaba con su personaje de Elena Tejero. En una entrevista con Cristina Pacheco reveló cómo le hizo para convertirse en cabaretera para el cine.

“Para hacer las cabareteras, lo que hicieron es que atrás del teatro Follies era la zona roja y me llevaban”, cuenta Ninón.

El teatro Follies ya no existe, fue demolido para ampliar el Eje Central, pero en efecto estaba ubicado en la zona donde colindan Tepito, la Lagunilla y Garibaldi.
Cuenta Sevilla:

“Yo me escondía y veía a todas cómo caminaban, cómo hablaban y decían a los clientes: ven, ven”.

Ninón Sevilla hizo con ese personaje varias de sus películas más recordadas: “Sensualidad”, con Fernando Soler; “No niego mi pasado” con Roberto Cañedo; “Mujeres sacrificadas”, también con Roberto Cañedo, y “Aventura en Río”.

Ninón Sevilla
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
arturo-carmona-cruz-melenie-.jpg
Famosos
Arturo Carmona le agradece a Cruz ‘N’ todo lo que hizo por su hija Melenie: “Para mí, es una persona muy tranquila”
Diciembre 29, 2025
 · 
María de Jesús Candedo
niurka-novio-.jpg
Famosos
Niurka volvió a creer en el amor y se casará a sus 58 años: “La boda será el 1 de agosto de 2026"
Diciembre 29, 2025
 · 
Nayib Canaán
El-Chavo-del-8.jpg
Famosos
Fanáticos encuentran episodio perdido de ‘El Chavo del 8’ de 1973; fue hallado en un VHS
Diciembre 29, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Lorena-Herrera.jpg
Famosos
Lorena Herrera revela problemas de salud por llevar una vida fitness: “Pagué las consecuencias”
Diciembre 29, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
La-Bebeshita.jpg
Famosos
‘La Bebeshita’ impacta al someterse a procedimiento estético en vivo tras una mala cirugía
En una emisión del programa ‘Hoy’, la creadora de contenido dejó que le realizan un procedimiento estético.
Diciembre 29, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
lupita dalessio casa interior.jpg
Famosos
Al interior del departamento de Lupita D’Alessio con vista al mar Caribe
La cantante lanzó un mensaje de prosperidad para 2026
Diciembre 29, 2025
 · 
Alejandro Flores
quien es la mascara.jpg
Famosos
Momentos que no olvidaremos de "¿Quien es la máscara?” 2025
La temporada de este año estuvo marcada por momentos emocionantes y emotivos
Diciembre 29, 2025
 · 
Alejandro Flores
abelito-paul-stanley.jpg
Famosos
Abelito y Paul Stanley nos comparten los hábitos que los ayudaron a sentirse plenos durante 2025
También Pía Sanz nos compartió su ‘canasta básica’.
Diciembre 29, 2025
 · 
Edson Vázquez