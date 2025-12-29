A 10 años de la muerte de Ninón Sevilla recordamos cómo aprendió a ser cabaretera en la zona roja de la CDMX

Ninón Sevilla nació en La Habana, Cuba un 10 de Noviembre de 1921 y murió en México el Año Nuevo de 2015, a los 93 años de edad.

Aunque en su país natal cultivó el prestigió como bailarina, fue en nuestro país donde se encumbró con una carrera en cine, en donde interpretó casi siempre personajes nocturnos, mujeres que gozaban y sufrían en cabarets de barrios sin ley.

Lo hizo en “Aventurera”, quizá la más celebre de las películas en las que actuó y en la cual interpretó a la famosa Elena Tejero, un joven provinciana que es obligada a prostituirse y trabajar como vedette.

Ninón Sevilla se mantuvo activa casi hasta el final de su vida. En los años 80 supo adaptarse a los nuevos tiempos y adoptó con gran habilidad un nuevo personaje: el de la mujer sabia que acompaña y da consejos a las protagonistas de telenovelas. Sucedió así en Rosa Salvaje, donde actúa como la dueña de un burdel en el que Rosa (personaje de Verónica Castro) llega a trabajar como mesera.

Sevilla murió el 1 de enero de 2015 a causa de neumonía.

“Su talento y carisma aunado a sus hermosas piernas y escultural figura, la llevaron a ser reconocida por las difíciles coreografías que realizaba en el escenario y por sus excéntricos vestuarios y peinados que pronto la convirtieron en una de las grandes figuras eróticas del cine mexicano”, reportó TVyNovelas el día de su muerte.

¿Cómo le hizo Ninón Sevilla para convertirse en una cabaretera en el cine?

La historia detrás de la construcción de ese personaje que le dio fama en cine y televisión es peculiar y fascinante. En los años 40, Ninón Sevilla trabajaba como bailarina en el Teatro Follies Bergere, una de las carpas más populares de la época, ubicada en lo que entonces eran los límites de la Plaza Garibaldi.

Sevilla compartió escenario ahí con Cantinflas, Toña La Negra y Agustín Lara. Fue también ahí cuando comenzó el cine la descubrió a través del productor Pedro Arturo Calderón.

Fue con él y con Alberto Gout como director que Ninón encontró su gran oportunidad: el personaje principal en “Aventurera”.

Pero había un problema: Sevilla era una mujer recatada, religiosa, hogareña; nada la identificaba con su personaje de Elena Tejero. En una entrevista con Cristina Pacheco reveló cómo le hizo para convertirse en cabaretera para el cine.

“Para hacer las cabareteras, lo que hicieron es que atrás del teatro Follies era la zona roja y me llevaban”, cuenta Ninón.

El teatro Follies ya no existe, fue demolido para ampliar el Eje Central, pero en efecto estaba ubicado en la zona donde colindan Tepito, la Lagunilla y Garibaldi.

Cuenta Sevilla:

“Yo me escondía y veía a todas cómo caminaban, cómo hablaban y decían a los clientes: ven, ven”.

Ninón Sevilla hizo con ese personaje varias de sus películas más recordadas: “Sensualidad”, con Fernando Soler; “No niego mi pasado” con Roberto Cañedo; “Mujeres sacrificadas”, también con Roberto Cañedo, y “Aventura en Río”.

