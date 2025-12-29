Suscríbete
Famosos

¿Mariana Echeverría toma venganza tras su salida de ‘Me Caigo de Risa’?; revela secretos del programa

La conductora confesó de donde se toman actividades de la emisión.

Diciembre 29, 2025 • 
Ericka Rodríguez
Mariana-Echeverría.jpg

La exintegrante de ‘Me Caigo de Risa’ es señalada de copiar los juegos y extrañar al programa.

Instagram

“Di que extrañas ‘Me caigo de risa’ sin decir que extrañas ‘Me caigo de risa’”.

Aunque la conductora Mariana Echeverría está alejada de las pantallas, no deja de estar en medio de la polémica. Ahora, tras publicar un video jugando con su familia en Navidad, fue señalada en redes sociales de extrañar su participación en ‘Me Caigo de Risa’.

“Un gran juego para disfrutar en familia, lo puse en cámara rápida porque éramos muchos y aparte tuve que quitar a varios menores de edad, pero está padrísimo. Para que lo jueguen”, escribió en la publicación.

Cabe recordar que tras su salida del programa y su desafortunado paso por ‘La Casa de Los Famosos’, Mariana no ha vuelto a trabajar en la televisión.

@mecaigoderisaof

Ya andan en mood navideño 🪅 MeCaigoDeRisa, hoy final de temporada de 7:30 a 10:00 p.m. por #El5 #original #c

♬ sonido original - Me Caigo de Risa

En el breve clip que se viralizó, Mariana fue señalada de extrañar a ‘La Familia Disfuncional’ y que por ello puso a su familia a jugar en las fiestas decembrinas las mismas dinámicas.

Ante la ola de comentarios que desató su video, Echeverría decidió romper el silencio y aclarar el origen de los juegos que se organizan en la producción de Televisa.

“El juego lo saqué de redes, y ahí les va, muchos juegos del programa son sacados de redes o de otros programas de TV (algunos adaptados), así que no se claven. Ni siquiera sabía que lo tenían ahí”, explicó en una de sus historias.

Aunque la conductora no hizo alusión directa a ninguno de los integrantes de ‘Me Caigo de Risa’, su mensaje generó revuelo ante la confesión.

Captura de Pantalla 2025-12-29 a la(s) 12.42.55.png
“Di que extrañas ‘Me caigo de risa’ sin decir que extrañas ‘Me caigo de risa’”, “Ya verán haré mi propio ‘Me caigo de risa’ con juegos de azar”, “Con otra cara en los juegos de Faisy”, “Los de ‘Me caigo de risa’ los sacan de TikTok, así que no se ataquen” y “Tipo esa historia ya se contó. Neta nada es nuevo en redes”, fueron algunos de los mensajes que escribieron en la publicación de Mariana.

¿Mariana Echeverría no volvió a ‘Me Caigo de Risa’ por Faisy?

La relación profesional y personal entre los conductores se fracturó profundamente luego de que Mariana denunciara actitudes machistas y humillantes de su excompañero, lo que agravó el distanciamiento.

Por su parte, Faisy dijo que “cuando no estás cómodo con alguien, es válido moverse” y dejó clara su decisión de no continuar trabajando con ella ni en ‘Me Caigo de Risa’ ni en otros proyectos.

@mariana.echeve

Yo te doy con todo mi Gali 🫢😂

♬ sonido original - Mariana Echeverría

Sin embargo, otros miembros del programa, como Gaby Platas, afirmaron que la decisión de regresar o no a Echeverría es de la producción y no del elenco.

Mariana Echeverría Me Caigo de Risa
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
