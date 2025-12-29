Lorena Herrera revela problemas de salud por llevar una vida fitness: “Pagué las consecuencias”

“Veo en el gimnasio a tantas mujeres que cargan peso como de hombres, muchísimo peso”.

La actriz y cantante, Lorena Herrera, se ha caracterizado a lo largo de su carrera por promover un estilo de vida fitness, misma que incluye extensas rutinas de ejercicio y alimentación saludable. Gracias a su disciplina, Herrena presume una figura envidiable, sin embargo no todo ha sido buenos resultados.

Recientemente, la intérprete de ‘Masoquista’, reveló que atravesó por un importante problema de salud como consecuencia de sus entrenamientos. Sin embargo, fue enfática al decir que no busca desmotivar a la gente para que rehuya a la actividad física, sino generar conciencia sobre la forma adecuada para ejercitarse.

Lorena detalló que experimentó momentos de angustia tras detectar el crecimiento de una bola en la parte superior de su abdomen, misma que le provocaba fuertes dolores.

De inmediato, la también conductora acudió con médicos expertos, quienes le detectaron dos hernias resultado del entrenamiento de fuerza. Lorena cargaba un peso excesivo, lo que afectó directamente su salud, llevándola a someterse a una delicada cirugía.

“Veo en el gimnasio a tantas mujeres que cargan peso como de hombres, muchísimo peso y quizás ahorita tienen veinte, treinta años y no pasa nada, pero cuando llegan a los cuarenta, cuarenta y cinco, cincuenta, empieza entonces a sufrir lesiones y problemas… Sufrí un problema de una hernia que se me abrió y sí fue por eso, por el peso que yo le metía en abdomen, porque ahí era en el único músculo donde yo le metía muchísimo peso, ¿me entiendes? Y pagué las consecuencias”, dijo Herrera ante la prensa.

La actriz dijo que las hernias le fueron detectadas al acudir a una revisión médica debido a que notó el crecimiento de una bola en la parte superior de su abdomen, y que le provocaba un fuerte dolor.

“Me veía en el espejo y, de repente, me veía como una bola, pero grande, una bola como del tamaño de una pelota de golf, pero me la veía a veces sí y a veces no. Me hicieron estudios y ahí salió todo”, añadió.

Finalmente, Lorena indicó que busca concientizar en ejercitarse de la forma correcta de la mano de entrenadores expertos.