Revelan fuera de cámaras la identidad del Bebé que actuó con Los Mascabrothers en "¿Quién es la Mascara?”

“Nos quedamos con las ganas de saber quién era el bebé”, dijo Ana Brenda Contreras al final del programa de este domingo de ¿Quién es la Máscara?

Sonaja, Chupón y Bebé fueron los desenmascarados de este domingo 26 de octubre en el que el investigador Carlos Rivera adivinó la identidad detrás de estas botargas.

Eran los hermanos Freddy y Germán Ortega quienes dieron vida a estos personajes cuya mayor virtud era el sentido del humor con chistes de juegos de palabras, algo que dominan Los Mascabrothers desde hace dos décadas.

Pero incluso Carlos Rivera hizo notar el curioso caso del Bebe, ya que si Germán era Chupón y Freddy era Sonaja, entonces quién era el bebé.

En el programa, al momento de ser desenmascarados, el Bebé salió del escenario sin quitarse la máscara por lo que el misterio aumentó.

“Yo estaba casi seguro de que eran Los Mascabrothers pero lo dudaba por el Bebé”, dijo Rivera.

¿Quién era Bebé?

El duelo de Sonaja, Chupón y Bebé fue contra Hieny Fer y Maestro Bops. En esta ocasión, los investigadores optaron por Maestro Bops para continuar en la competencia, y el público dio su apoyo a Hieny Fer.

Así, Sonaja, Chupón y Bebé se despidieron del escenario y revelaron su identidad, mostrando que detrás del personaje estaban los hermanos Ortega.

Pero la duda persistió sobre la identidad de Bebé... hasta hoy. En una cápsula publicada en la cuenta de Instagram de ¿Quién es la máscara? se reveló su identidad.

Los hermanos Ortega presentaron al hombre detrás de la máscara de Bebé: