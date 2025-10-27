Suscríbete
Famosos

Le quitan la máscara a Sonaja, Chupón y Bebé; esta identidad se reveló en "¿Quién es la máscara?”

En el tercer programa del reality show, Carlos Rivera otra vez oprimió el botón de salvación en el primer combate

October 26, 2025 • 
Alejandro Flores
chuponsonajabebe.jpg

El trío dejó buen sabor de boca con su humor

Televisa

El tercer programa de ¿Quién es la máscara? tuvo una sorpresiva revelación este domingo 26 de octubre.

En el primer combate se salvaron Carroñero y María Ovina, quienes se enfrentaron a Mini Chang. Carroñero fue salvado por los investigadores mientras que María Ovina fue la salvada del público.
Así que la primera desenmascarada de este tercer programa debía ser Mini Chang... pero fue salvada de último momento por Carlos Rivera.

“Te quiero seguir viendo aquí”, le dijo Rivera a Mini Chang.

Las apuestas para Mini Chang sobre su identidad habían sido estas:

  • Carlos Rivera dijo que era Maribel Guardia
  • Anahí votó por Itatí Cantoral
  • Ana Brenda Contreras pensó que era Aracely Arámbula
  • Juanpa Zurita opinó que debía ser Chingu Amiga

Sin embargo, para conocer su identidad se tendrá que esperar a las semanas finales.

¿Quiénes combatieron en la segunda ronda?

En el segundo combate, los primeros en aparece fue un trío compuesto por Sonaja, Chupón y Bebé. Las apuestas por su identidad quedaron así:

  • Ana Brenda Contreras; “Experiencia y tablas, hay, odinicio del escenario, hay, comedia hay; viendo las pistas son el Burro, Esteban Arce y bebé no sabemos”
  • Carlos Rivera: “Tengo duda de que bebé solo diga “mama”. Pienso que son Estaca y Videgaray”
  • Anahí: Siento que nos están despistando con Bebé. Creo que La Cotorrisa, Ricardo Pérez y Slobo”
  • Juanpa Zurita: Creo conocer a este trío y creo que podrían trío de tres”

El siguiente combatiente fue HienyFer, que mostró su carácter insolente al insinuarle a Anahí que a lo mejor podían compartir todo... incluso al marido. Las apuestas por la identidad de HienyFer fueron:

  • Carlos Rivera votó por Priscila Valverde
  • Anahí votó por Michelle Vieth
  • Ana Brenda Contreras votó por Karime Pindter
  • Juanpa Zurita votó por Lizeth Selene

El último combatiente fue Maestro Bops, quien presumió haber tenido muchos trabajos a lo largo de su vida pero también su pasión por los boleros. Los votos de su identidad quedaron así:

  • Carlos Rivera: “Me despistaron miucho... es la primera vez que estamos... pero desde el año pasado hice un llamado de que trajeran a Yurem”
  • Anahí: “Yo sé que tienes súper buena voz y llevas tiempo viviendo en Estados Unidos y estaría increíble que fuera Eugenio Derbez”
  • Ana Brenda: “Estoy un poco perdida, yo creo que puede ser un actor que ha hecho muchas chambas y puedo pensar que es Ernesto Laguardia”.
  • Juanpa Zurita: “Yo lo que creo es que debe estar en el universo de la comedia. Creo que podría ser Dani Sosa”

En este combate, el salvado por el panel de investigadores fue Maestro Bops
En la decisión definitiva, el público decidió rescatar a Hieny Fer por lo que el desenmascarado de este 26 de octubre fue el trío Sonaja, Chupón y Bebé. Su identidad se reveló al grito de “fuera máscara” y el público supo entonces que eran Los Mascabrothers, Freddy y Germán Ortega.

¿Quién Es La Máscara?
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
