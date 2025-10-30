Suscríbete
Famosos

¿Cómo le hizo Anahí para descubrir a Marlene Favela en “Quién es la Máscara”?

La actriz e investigadora del programa fue la primera en hacer un vaticinio acertado en la temporada 2025

October 29, 2025 • 
Alejandro Flores
marleenfavela.jpg

Marlene Favela contó que lo más complicado fue actuar en vivo

Televisa

Hubo un momento en que Marlen Favela se dio cuenta de que la iban a descubrir.

La actriz fue una de las máscaras que participaron en los combates del segundo programa de "¿Quién es la Máscara?”, en el que interpretó al personaje de Bebeeee, un borreguito muy norteño pero tierno al mismo tiempo.
Su presentación en el escenario fue con una canción de Karol G, lo cual representó uno de los retos más grandes de su carrera.

“Fue salirme mucho de mi zona de confort porque imagínate entrar a la sala para la grabación de una canción de Karol G... fue impresionante”, el dijo aTVyNovelas.

@tvynovelas

Mla segunda eliminada de ‘¿Quién es la máscara?’, Marlene Favela, habla de su experiencia dentro del reality. 🎭🐑 📹 @lNayuv Canaan #quieneslamascara #marlenefavela #reality

♬ sonido original - TVyNovelas

Pero no hay duda que el momento culminante de su participación fue cuando se enfrentó a los investigadores del programa, cuya función en adivinar quién está detrás de la máscara.
Aunque son muy detallistas en las pistas, pocas veces los investigadores atinan a saber la identidad del artista que se esconde en la botarga del programa.
No obstante en esta ocasión Anahí tuvo el tino de saber que detrás de Bebeee estaba Marlene Favela.

Todo sobre "¿Quién es la Máscara?” en 2025

Lo que necesitas saber del reality show de canto, baile y misterio

shiba-moon-mascara-.jpg
Famosos
'¿Quién es la máscara?': Primeras reacciones de la famosa detrás de Shiba Moon, la primera eliminada
La nueva temporada ya comenzó y las sorpresas no se dejaron esperar.
October 12, 2025
 · 
MrPepe Rivero
Famosos
Karina Torres prefiere "¿Quién es la Mascara?"; le dijo no a “La Granja VIP”
October 12, 2025
Famosos
Desenmascaran a Shiba Moon en el estreno de "¿Quién es la Máscara?”
October 12, 2025
Famosos
¿Quién es la Máscara?: Revelan a la actriz detrás de Bebeeee y se salva la amiga de Wendy Guevara
October 19, 2025
Famosos
Le quitan la máscara a Sonaja, Chupón y Bebé; esta identidad se reveló en "¿Quién es la máscara?”
October 26, 2025

Bebeeee se enfrentó en su ronda a Tony Manguera y Nocturna. Las predicciones sobre la identidad de Bebeeee fueron:

  1. Carlos Rivera creyó que era Paz Vega
  2. Anahí pensó que era Marlene Favela
  3. Ana Brenda Contreras pensó que era Eva Luna Montaner
  4. Juanpa Zurita apostó por Livia Brito

La pista que delató a Marlene Favela

Una vez que fue desenmascarada, Marlene Favela contó en un video de la cuenta de Instagram del programa cuál fue el detalle por el que Anahí supo su identidad.

“Yo amo a todos los personajes que he hecho en mi carrera. Pero sin duda el que me cambió la vida fue el de Gata Salvaje... y por eso me descubrieron; porque una de las pistas que pusieron era que me gustaban los gatos”.

En efecto, Anahí, al hacer su predicción, dijo que se fijó sobre todo en el detalle de los gatos y lo relacionó con “Gata Salvaje”, que fue un éxito a nivel Latinoamérica.

¿Quién Es La Máscara? Anahí Marlene Favela
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
elbogueto-.jpg
Famosos
El Bogueto: Fiel a sus raíces pero se reinventa con música que refleja su nueva etapa como papá
October 29, 2025
 · 
Edson Vázquez
gloria-trevi-angel-.jpg
Famosos
Gloria Trevi confirma que su hijo Ángel ya sabe “TODO” lo de su pasado, ¿cómo reaccionó?
October 29, 2025
 · 
MrPepe Rivero
Sergio-Mayer-Mori.jpg
Famosos
Sergio Mayer Mori revela: “manipulé a mi mamá a los 14 años para probar la marihuana”
October 29, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
rodolfo-zarco-vix-.jpg
Famosos
¿Cómo se graba una micronovela de ViX Micro? Rodolfo Zarco nos reveló cómo hizo ‘Amor en LA mayor’
October 29, 2025
 · 
MrPepe Rivero
Octavio-Ocaña-2.jpg
Famosos
Papá de Octavio Ocaña, a cuatro años de la muerte de su hijo: “mi corazón está muerto en vida”
Don Octavio Pérez abrió su corazón y compartió que a pesar de que ya son varios años de la ausencia de ‘Benito’, “siento como si hubiera sido ayer”.
October 29, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Germán-Ortega.jpg
Famosos
Germán Ortega sufre accidente automovilístico; ¿cuál es su estado de salud?
El hermano del comediante informó cómo se encuentra Germán tras el percance.
October 29, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
lupillorivera-libro.jpg
Famosos
Lupillo Rivera sobre Belinda: “Soy un ángel pero a la hora de proteger a la mujer, soy un toro bragado”
Así respondió El Toro del Corrido al preguntarle de la cantante.
October 29, 2025
 · 
María de Jesús Candedo
blure-demonjr-.jpg
Famosos
Blue Demon Jr. está en terapia intensiva tras accidente automovilístico, ¿cómo sigue?
La familia dio a conocer información tras el susto.
October 29, 2025
 · 
MrPepe Rivero