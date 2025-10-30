¿Cómo le hizo Anahí para descubrir a Marlene Favela en “Quién es la Máscara”?

Hubo un momento en que Marlen Favela se dio cuenta de que la iban a descubrir.

La actriz fue una de las máscaras que participaron en los combates del segundo programa de "¿Quién es la Máscara?”, en el que interpretó al personaje de Bebeeee, un borreguito muy norteño pero tierno al mismo tiempo.

Su presentación en el escenario fue con una canción de Karol G, lo cual representó uno de los retos más grandes de su carrera.

“Fue salirme mucho de mi zona de confort porque imagínate entrar a la sala para la grabación de una canción de Karol G... fue impresionante”, el dijo aTVyNovelas.

Pero no hay duda que el momento culminante de su participación fue cuando se enfrentó a los investigadores del programa, cuya función en adivinar quién está detrás de la máscara.

Aunque son muy detallistas en las pistas, pocas veces los investigadores atinan a saber la identidad del artista que se esconde en la botarga del programa.

No obstante en esta ocasión Anahí tuvo el tino de saber que detrás de Bebeee estaba Marlene Favela.

Bebeeee se enfrentó en su ronda a Tony Manguera y Nocturna. Las predicciones sobre la identidad de Bebeeee fueron:



Carlos Rivera creyó que era Paz Vega Anahí pensó que era Marlene Favela Ana Brenda Contreras pensó que era Eva Luna Montaner Juanpa Zurita apostó por Livia Brito

La pista que delató a Marlene Favela

Una vez que fue desenmascarada, Marlene Favela contó en un video de la cuenta de Instagram del programa cuál fue el detalle por el que Anahí supo su identidad.

“Yo amo a todos los personajes que he hecho en mi carrera. Pero sin duda el que me cambió la vida fue el de Gata Salvaje... y por eso me descubrieron; porque una de las pistas que pusieron era que me gustaban los gatos”.

En efecto, Anahí, al hacer su predicción, dijo que se fijó sobre todo en el detalle de los gatos y lo relacionó con “Gata Salvaje”, que fue un éxito a nivel Latinoamérica.