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Reportan que Luis Miguel sigue hospitalizado en Nueva York por una intervención MUY DELICADA

‘El Sol de México’ estaría en recuperación después de ser sometido a una cirugía en un hospital de cardiología.

Junio 17, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Luis Miguel

Luis Miguel sigue internado en un hospital de Nueva York.

(Instagram @luismiguel)

“Ha estado bajo un “estricto protocolo de cuidados y revisiones que ha permitido controlar en todo momento su estado y responder de forma inmediata a cualquier necesidad”.

Luis Miguel sigue hospitalizado, así lo revelan medios internacionales, esto luego de haberse sometido a una delicada intervención quirúrgica en el hospital Mount Sinai de Nueva York.

De acuerdo a la revista Semana, que tiene información del “entorno del artista”, el intérprete lleva dos semanas internado en el centro especializado en cardiología.

‘El Sol de México’ ha estado bajo un “estricto protocolo de cuidados y revisiones que ha permitido controlar en todo momento su estado y responder de forma inmediata a cualquier necesidad”, dijo el medio español.

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Además, el medio de comunicación explicó que el intérprete esta reaccionando bien tanto a la operación como al proceso de recuperación, y los médicos ya consideran darlo de alta en próximos días.

“Una vez completados todos los controles y revisiones considerados imprescindibles antes de abandonar el centro”, echando por tierra las versiones que indicaban que Luis Miguel había salido del hospital a finales de mayo.

El 22 de mayo, una colaboradora de ‘El Gordo y la Flaca’ advirtió que el cantante ya había sido dado de alta.

“En el día de hoy y desde anoche he estado llamando al hospital (…) Llamé y pregunté por su nombre, su apellido de su madre, que supuestamente estaba utilizando, y me dijeron que a él lo acababan de dar de alta”, dijo Gelena Solano.
“Yo llamé anoche y me dijeron que lo habían dado de alta. Llamé esta mañana y me dijeron que le habían dado de alta. La persona que me está informando me dijo que ya no se encuentra en el hospital. Checaron varios de los pisos y a Luis Miguel no lo encuentran por ningún lado”, añadió en el programada de Univision.
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Aunque no hay fechas especificas ni un diagnóstico oficial, se sabe que el ex de Aracely Arámbula fue hospitalizado por problemas cardíacos y que utilizó el “apellido de su mamá” para ser ingresado al Mont Sinai Hospital de Nueva York.

NO TE VAYAS SIN LEER: Martha Figueroa habló con la mano derecha de Luis Miguel: esto dijo sobre la salud del cantante

Durante dos semanas ha estado en “observación” porque estuvo “bastante delicado”, según la reportera Solano, sin embargo, Luis Miguel habría evolucionado favorablemente.

luis miguel hospitalización No te pierdas
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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