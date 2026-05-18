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Martha Figueroa habló con la mano derecha de Luis Miguel: esto dijo sobre la salud del cantante

La salud del cantante es motivo de controversia por la versión no confirmada de que fue hospitalizado

Mayo 17, 2026 • 
Alejandro Flores
luis miguel martha figueroa.jpg

Figueroa es biógrafa de Luismi

Instagram

La versión de que Luis Miguel ingresó a un hospital de Nueva York el lunes y tuvo que quedarse bajo observación debido a problemas cardíacos fue respaldada por el programa “El Gordo y La Flaca”, de Univision, este viernes.

Pero horas más tarde, los clubes de fans del cantante comenzaron a circular información contraria pues aseguraban que “fuentes cercanas” rechazaron la versión de que Luismi está enfermo.
En medio de las contradicciones, Lili Estefan, presentadora de “El Gordo y la Flaca” aseguró que incluso sabían el nombre del hospital y la razón por la que se quedó internado.
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¿Qué dijo Martha Figueroa sobre la salud de Luis Miguel?

Ahora es Martha Figueroa la que habla sobre el tema. Conocida por ser la biógrafa más cercana y certera de El Sol de México, la periodista aseguró que habló por teléfono con una persona muy cercana al cantante.

“Hablé con su mano derecha... o su mano izquierda, ya no sé cuál es, pero es una persona muy cercana a Luismi y me dijo que es una noticia falsa”.
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Figueroa es autora del libro “Micky, un tributo diferente” y llegó a establecer contacto personal con el cantante durante un periodo en el que planearon un proyecto conjunto para contar su vida. Aunque finalmente ese proyecto no se concretó, la periodista logró conocer a Luis Miguel a nivel personal (llegaron a cenar juntos) y estar cerca de su entorno privado.
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En sus declaraciones a la prensa sobre el estado de salud del cantante, aceptó que no sabe dónde está pero que está bien de salud.

“No pregunté dónde estaba pero me dijeron que no hay de qué preocuparse y yo le creo”.

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Martha Figueroa rompió el silencio y apagó las alarmas internacionales tras los alarmantes reportes que aseguraban que Luis Miguel se encontraba hospitalizado de emergencia en Nueva York por un posible problema cardíaco; la periodista reveló que se comunicó con el círculo más cercano del "Sol de México", confirmando que la noticia es totalmente falsa y que el cantante está en perfecto estado. Por otra parte, la conductora no se guardó nada al dar su postura sobre la guerra mediática entre Pati Chapoy y Alex Bisogno, hermano de Daniel Bisogno, lanzando un contundente "que se saquen todo los dos" y dejando en claro que no piensa tomar partido por ninguno. #MarthaFigueroa #LuisMiguel #PatiChapoy #AlexBisogno #Espectaculos

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Además, dijo que está convencida de que difícilmente Luismi aparecerá en público para negar, aceptar o dar alguna explicación sobre su salud.

“Luis Miguel desde que empezó la carrera no ha desmentido nada y supongo que para él es bueno que sigan hablando de él y él no salir a decir nada como siempre”.

luis miguel Martha Figueroa
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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