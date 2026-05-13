Suscríbete
Síguenos en:
Famosos

Alicia Villarreal pide que no le pregunten por sus hijos; ¿ESTÁN DISTANCIADOS?: “Entiéndanme en el lado de mamá”

La cantante aclaró si hay una distancia con sus hijos en medio de los escándalos que protagoniza y qué tanto se afectó su relación.

Mayo 13, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Alicia-Villarreal.jpg

Alicia Villarreal aclaró cómo se encuentra la relación con sus hijos.

Instagram/YouTube

“Quiero que realmente me entiendan en el lado de mamá, porque ya como la artista, de verdad, es así bastante complejo”.

Es Alicia Villarreal quien le pide a la prensa que ya no le pregunten por sus hijos. Y es que luego de enfrentar diversos escándalos a la par como su divorcio, su nueva relación con Cibad Hernández, el supuesto distanciamiento con su hermana y manager y entre las declaraciones de sus exparejas Arturo Carmona y Cruz Martínez, también se habló de una separación de sus hijos Melenie, Cruz y Félix.

Por ello, la intérprete de ‘Te Quedó Grande la Yegua’ aprovechó un encuentro con la prensa para solicitar:

“Quisiera ya no mencionar de mis hijos, ni hablar de mis hijos, porque la verdad yo como mamá hay una cosa que no puedo estar aclarando, diciendo, o sea, yo llevo una buena relación con mis hijos, estoy bien con ellos, ellos están bien, están guapos, están haciendo su trabajo, son unos chicos inteligentes, que nada más estudian, trabajan, entonces sí, ya no quiero caer como que en ese jueguito de estarnos diciendo que si sí, que si no, quiero que realmente me entiendan en el lado de mamá, porque ya como la artista, de verdad, es así bastante complejo”, manifestó.

Los rumores de que había mala relación entre Alicia y sus hijos surgieron meses atrás cuando Melenie, la mayor, dijo públicamente estar en desacuerdo con el noviazgo de Villarreal y Hernández.

TE RECOMENDAMOS: Hermana de Alicia Villarreal ya no es su manager; señalan que Cibad Hernández la ha ALEJADO de su familia

“La familia de marinovio de mi hija, pues desde ahí, entonces, la verdad me la pasé increíble. Aparte rifaron una casa, o sea, estaba wow”, comentó Alicia al recordar la presencia de Melenie y su pareja en el concierto que ofreció por el Día de las Madres en García, Nuevo León.
Te puede interesar:
How-i-met-your-mother.jpg
Hollywood
Actor de ‘How I met your mother’ es DECLARADO CULPABLE por intento se asesinat0 y enfrentaría cadena perpetua
Mayo 12, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
imelda-vs-josemanuel.jpg
Famosos
José Manuel Figueroa llama “estúp1da y loca” a Imelda Tuñón y amenaza con meterla a la cárcel si no comprueba que abusó de Julián
Mayo 12, 2026
 · 
TVyNovelas
Anahi-caida.jpg
Famosos
Anahí sufre APARATOSA CAÍDA haciendo pilates en su casa; su espalda y cuello terminaron casi lesionados
Mayo 12, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Boda-crimen.jpg
Viral
Novio ATROPELLA Y MAT4 a su mejor amigo tras su boda… y su esposa fue su cómplice
Mayo 12, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
bts-mexico---.jpg
Famosos
BTS: Los inalcanzables dioses del K-POP hicieron arder a México y sus ARMYs brillaron por su fidelidad
Mayo 11, 2026
 · 
TVyNovelas
modificacion-calendario-escolar-.jpg
Viral
SEP confirma que calendario escolar 2026 NO se modifica y da fecha para fin de clases
Mayo 11, 2026
 · 
TVyNovelas

En tanto, ‘La Güerita Consentida’ reiteró que Cruz y Félix no participan en polémicas de redes sociales y que sus publicaciones o comentarios no reflejan la realidad del cómo se llevan.

NO TE VAYAS SIN LEER: Hija de Alicia Villarreal admite distanciamiento con su mamá por su romance: “Le pedí que fuera prudente”

¿Se va a casar con Cibad?

Alicia arribó a la ciudad de México y los medios de comunicación le preguntaron a Hernández sobre los rumores de que se va a casar con la cantante. “Pues ojalá que sí. Por lo religioso, por lo talismán, por todos lados, por los horóscopos, por todos lados, por los chamánicos, por todos lados”, expresó entre risas.

Y respecto a la posibilidad de tener más hijos, Villarreal fue tajante: “No, yo ya terminé hace mucho. Me aventé hasta unos hijos que no eran míos”, concluyó.

Alicia Villarreal distanciamiento hijos
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
Yordi-Rosado.jpg
Famosos
Yordi Rosado asegura que su tía INVENTÓ LOS MOLLETES de ‘Sanborns’ y las redes se burlan y no le creen
Mayo 13, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Paulina-Rubio-Colate.jpg
Famosos
Hijo de Paulina Rubio y Colate estaría mejor en un internado, asegura guardiana: “Necesita una rutina estable”
Mayo 12, 2026
 · 
Nayib Canaán
Victoria-Ruffo.jpg
Famosos
Victoria Ruffo habla por primera vez y es firme en su postura SOBRE ACUSACIONES a Vadhir Derbez
Mayo 12, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
alejandraguzman-abuela.jpg
Famosos
Alejandra Guzmán ya le preguntó a Frida Sofía del presunto embarazo: “Voy a ser abuela, hay rumores”
Mayo 12, 2026
 · 
MrPepe Rivero
Crucero-Disney.jpg
Viral
28 empleados de cruceros de DISNEY fueron arrestados: “estaban involucrados con porn0grafía infantil”
Pasajeros del crucero Disney Magic quedaron horrorizados con las detenciones y grabaron el momento.
Mayo 13, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Pati-Chapoy.jpg
Famosos
Pati Chapoy no sabe si Daniel Bisogno está en el cielo o el infierno y mejor le manda mensaje AL MÁS ALLÁ
La jefa de ‘El Muñe’ por más de 30 años confesó que no cree que esté en el cielo.
Mayo 12, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Franco-Escamilla.jpg
Famosos
Franco Escamilla es ‘funado’ por decir que LOS POBRES EXISTEN para “asustar a la clase media”
El famoso standupero vuelve a ser blanco de críticas por sus dichos sobre la gente “pobre” y cuál es su función en la sociedad... “para eso sirven”.
Mayo 12, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
vadhir-derbez-2025.jpg
Famosos
Caso Vadhir Derbez: Grupo dedicado a la tr4ta de personas estaría involucrado en la extorsión
El hijo de Eugenio Derbez dice que no tiene nada qué temer.
Mayo 12, 2026
 · 
Edson Vázquez