Alicia Villarreal pide que no le pregunten por sus hijos; ¿ESTÁN DISTANCIADOS?: “Entiéndanme en el lado de mamá”

“Quiero que realmente me entiendan en el lado de mamá, porque ya como la artista, de verdad, es así bastante complejo”.

Es Alicia Villarreal quien le pide a la prensa que ya no le pregunten por sus hijos. Y es que luego de enfrentar diversos escándalos a la par como su divorcio, su nueva relación con Cibad Hernández, el supuesto distanciamiento con su hermana y manager y entre las declaraciones de sus exparejas Arturo Carmona y Cruz Martínez, también se habló de una separación de sus hijos Melenie, Cruz y Félix.

Por ello, la intérprete de ‘Te Quedó Grande la Yegua’ aprovechó un encuentro con la prensa para solicitar:

“Quisiera ya no mencionar de mis hijos, ni hablar de mis hijos, porque la verdad yo como mamá hay una cosa que no puedo estar aclarando, diciendo, o sea, yo llevo una buena relación con mis hijos, estoy bien con ellos, ellos están bien, están guapos, están haciendo su trabajo, son unos chicos inteligentes, que nada más estudian, trabajan, entonces sí, ya no quiero caer como que en ese jueguito de estarnos diciendo que si sí, que si no, quiero que realmente me entiendan en el lado de mamá, porque ya como la artista, de verdad, es así bastante complejo”, manifestó.

Los rumores de que había mala relación entre Alicia y sus hijos surgieron meses atrás cuando Melenie, la mayor, dijo públicamente estar en desacuerdo con el noviazgo de Villarreal y Hernández.

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“La familia de marinovio de mi hija, pues desde ahí, entonces, la verdad me la pasé increíble. Aparte rifaron una casa, o sea, estaba wow”, comentó Alicia al recordar la presencia de Melenie y su pareja en el concierto que ofreció por el Día de las Madres en García, Nuevo León.

En tanto, ‘La Güerita Consentida’ reiteró que Cruz y Félix no participan en polémicas de redes sociales y que sus publicaciones o comentarios no reflejan la realidad del cómo se llevan.

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¿Se va a casar con Cibad?

Alicia arribó a la ciudad de México y los medios de comunicación le preguntaron a Hernández sobre los rumores de que se va a casar con la cantante. “Pues ojalá que sí. Por lo religioso, por lo talismán, por todos lados, por los horóscopos, por todos lados, por los chamánicos, por todos lados”, expresó entre risas.

Y respecto a la posibilidad de tener más hijos, Villarreal fue tajante: “No, yo ya terminé hace mucho. Me aventé hasta unos hijos que no eran míos”, concluyó.