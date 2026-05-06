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Reportan la muerte de Xóchitl Vigil, actriz de ‘Rebelde’ y exesposa de César Bono

Entre lágrimas, el actor confirmó el deceso de quien fuera la madre de sus hijas.

Mayo 06, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Cesar-Bono.jpg

Entre lágrimas, César Bono confirmó la muerte de su primera esposa.

Getty Images/YouTube

“En el primer matrimonio tuve dos hijas mujeres, ayer murió la mamá de esas dos hijas”.

A través de redes sociales comenzó a circular la noticia del fallecimiento de Xóchitl Vigil. Fue la cantante Margarita Batiz quien compartía que lamentaba la partida de su “querida amiga”. Al tiempo, se hablaba de que la actriz habría perdido la vida el 4 de mayo a los 73 años.

Posteriormente, fue el primer actor, César Bono, quien confirmó la información.

El histrión se encontraba reunido con la prensa donde hablaba de su protagónico en ‘Defendiendo al cavernícola’ cuando soltó la noticia del fallecimiento de la madre de sus dos hijas. Y argumentó que Vigil acababa de perder la vida y que la situación le estaba “doliendo”.

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“Yo me casé dos veces, bendito sea Dios sólo fueron dos. En el primer matrimonio tuve dos hijas mujeres, ayer murió la mamá de esas dos hijas y fuimos a trabajar”.
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“Hablé de que uno trabaja para su mujer y para sus hijas y me dolió, como me está doliendo ahorita”, expresó sin dar más detalles.

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¿Quién era Xóchitl Vigil?

Fue en 1974, cuando alcanzó la fama tras participar en el programa de comedia ‘Hogar Dulce Hogar’ al lado de César Bono y de su hija María Rosa.

La actriz, que también tuvo varias apariciones en el programa ‘Mujer… casos de la vida real’, estuvo casada por 13 años con Bono y fruto de su matrimonio nacieron sus dos hijas María Rosa y Sol Queijeiro.

A la trayectoria de Xóchitl también se suman telenovelas como ‘Alguna vez tendremos alas’, ‘Clase 406’ y ‘Rebelde’, en esta última dio vida a ‘Rosa Fernández’, madre del personaje de Maite Perroni.

Descanse en paz.

César Bono rebelde Muerte
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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