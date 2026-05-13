‘Don Francisco’ estuvo al aire 53 años ININTERRUMPIDOS en la TV y a sus 85 vuelve junto a ‘¿Quién es la máscara?’

Diez telenovelas nuevas buscan consolidar la preferencia de la audiencia en TelevisaUnivision, por ello se anunció esta oferta que forma parte de los contenidos 2026-27 que la televisora presentará en su upfront de temporada.

Entre los proyectos destacan ‘Corazón de Oro’, estelarizada por Mayrín Villanueva y Gabriel Soto; ’Tierra de Amor y Coraje’, protagonizada por Sofía Castro; y ‘Corazón de Marruecos’, encabezada por José Ron y África Zavala.

Ante las nuevas estrategias que implementarán en las pantallas está el regreso del famoso presentador chileno ‘Don Francisco’, una figura central de la televisión en español.

El chileno tendrá una serie limitada dedicada a entrevistas, nostalgia y reencuentro, y de acuerdo a la producción, buscarán revivir momentos que marcaron generaciones, además de reunir a familias a través de anécdotas y conversaciones con personalidades del mundo hispano.

Mario Kreutzberger, nombre real de ‘Don Francisco’, es reconocido por su trayectoria de más de cinco décadas. Su programa ‘Sábado Gigante’ ganó el récord Guinness como el programa más antiguo de la historia de la televisión chilena. Fue transmitido por diferentes televisoras de cuarenta y tres países.

TE RECOMENDAMOS: Famosos que regresan a las telenovelas luego de hasta casi 20 años de ausencia

‘Apostarías por mí’, ‘¿Quién es la Máscara?’ y ‘PJ Fest’

El reality show de parejas confirmó su segunda entrega, así como los programas ‘¿Quién es la Máscara?’ y ‘Juego de Voces’, dos franquicias que han logrado captar altos niveles de audiencia.

En tanto, este otoño, Univision transformará ‘Premios Juventud’ en ‘PJ Fest’, un festival cultural de una semana de actividades en Houston, Miami y Los Ángeles. El evento concluirá con la edición número 23 de la premiación en el anfiteatro Starlite de Marbella, España.

Marc Anthony y nuevos formatos musicales

Dentro de las estrategias de la televisora se realizó una alianza con Marc Anthony con quien se creará contenido original y proyectos enfocados en música, hospitalidad y moda.

En la vertical musical, la compañía presentará ‘SESSIONS by ViX Música’, una serie premium de presentaciones en vivo y estrenos mundiales en un ambiente íntimo de estudio, reuniendo a figuras clave de la música latina y creadores de contenido.

NO TE VAYAS SIN LEER: ‘El Güero’ Castro está buscando a Adela Noriega para convencerla de que REGRESE a las telenovelas

A la par de las novelas y realities, la temporada incluirá títulos como ‘La Rosa de Guadalupe’, ‘Contrato de Corazones S2’, ‘Pícara Soñadora’ y la serie inspirada en ‘Timbiriche’, así como documentales y programas de entrevistas. El catálogo busca cubrir distintos segmentos, desde el drama familiar hasta la comedia y el formato documental.

La compañía también prepara el lanzamiento de producciones como ‘Chávez vs. Chávez’ y nuevos formatos de citas y competencias, como ‘Primeras Citas’, ‘El Túnel del Amor’ y ‘¿Quién es Mejor?’.