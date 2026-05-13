Yordi Rosado asegura que su tía INVENTÓ LOS MOLLETES de ‘Sanborns’ y las redes se burlan y no le creen

“Todos me hacen burla”, eso dice Yordi Rosado tras afirmar que su tía fue la creadora de los molletes del restaurante ‘Sanborns’. Y es que en una conversación con las integrantes del grupo ‘Pandora’, reveló la anécdota que se remonta a los orígenes del platillo.

La versión salió a la luz en el contexto del ‘Festival del Mollete’, un evento que ha cobrado gran relevancia en los últimos años.

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@yordirosadoo Mi tía desde el cielo viendo que gracias a ella existe el Festival del Mollete 😌✨ Con sus frijolitos deliciosos y su quesito gratinado 🧀 humor ♬ sonido original - Yordi Rosado - Yordi Rosado

Según lo narrado por Yordi, el primer mollete surgió cuando su tía preparó el bocadillo.

“Mi tía era mesera de ‘Sanborns’ e inventó los molletes… trabajaba en el ‘Sanborns’ de ‘Los Azulejos’ y un día quería comer, tenía su hora de comida, pero preguntó ‘¿me puedo quedar aquí?, ¿puedo agarrar uno de los bolillos?, ¿le molesta si le puedo echar frijoles?’, le dijo al gerente y se lo comió allí. Lo vio en las islitas, lo vio alguien y dijo ‘quiero lo que está comiendo’”.

De acuerdo a lo que le habría contado su abuela al conductor de televisión, la petición de comer ese platillo se habría repetido hasta que lo incluyeron en su menú, agregándole queso además de frijoles.

Rosado afirma que la historia es conocida en su familia, aunque “nadie le cree” e incluso “todos ellos (su equipo de trabajo) me hacen burla, pero es real”.

El restaurante de ‘Los Azulejos’

Se trata de uno de los locales de comida y edificios más emblemáticos del Centro Histórico de la Ciudad de México. Su origen data del siglo XVIII, cuando la familia del Conde del Valle de Orizaba ordenó la construcción de una mansión virreinal con la fachada recubierta de azulejos de talaveranos poblana. De ahí el nombre de ‘Casa de los Azulejos’.

El edificio que refleja la opulencia del Porfiriato muestra también elementos barrocos, neoclásicos y detalles artesanales mexicanos.

A lo largo de su historia, la casona ha tenido diferentes usos como la sede del Jockey Club, brevemente la Casa del Obrero Mundial y como residencia de élite.

En 1919, los hermanos Walter y Frank Sanborn, originarios de California, rentan la propiedad y la transforman en el primer restaurante y tienda de su cadena, que ya operaba en la calle Filomeno Mata como farmacia y fuente de sodas.

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La inauguración del ‘Sanborns de los Azulejos’ marcó el inicio de la expansión de la marca y consolidó al edificio como un símbolo cultural y gastronómico de México.

El lugar se conviertió rápidamente en punto de reunión para figuras del ámbito cultural y político, como Diego Rivera, Frida Kahlo y José Clemente Orozco.