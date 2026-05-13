Moisés Peñaloza brilla en “Corazón de oro” y estrena obra de teatro: “Estoy agradecido con la vida”

Tras concluir las grabaciones de la telenovela Corazón de oro, Moisés Peñaloza se siente satisfecho, orgulloso y agradecido por el trabajo realizado, pues no solo se llevo aprendizaje, también grandes amistades. “Estoy contento por todo lo que se vivió y se aprendió en este proyeto, pero al mismo tiempo, con las emociones a flor de piel porque llegó el momento de despedirse. A algunos compañeros no sé si los vuelva a ver, al menos a todos juntos no creo, pero espero seguir nutriendo mi amistad con varios de ellos”.

Dar vida a su personaje no fue cosa sencilla, durante mes y medio se sometió a extenuantes entrenamientos de box que combinó con las grabaciones, lo que lo llevó al límite.

“Valió la pena completamente todo el sacrificio, el cansancio, los golpes..., estuve en un punto en el que estaba realmente agotado, en las mañanas iba al gimnasio a tres horas de box, luego tenía la oportunidad de ir a grabar y, si nos quedaba tiempo, otro rato al gimnasio porque tenía este compromiso”.

“Más allá de tener un cambio personal y presumirlo, era el hecho de poder regalarle el físico al personaje y que la gente cuando lo viera dijera: ‘Mira, tiene los movimientos, el cuerpo’, yo quería regalarles este personaje con toda la responsabilidad de lo que implica ser un boxeador y hubo momentos en los que sí me sentía así”, nos dijo Moisés Peñaloza.

Sobre su crecimiento personal y profesional, destacó el aprendizaje que le dejó el proyecto televisivo, especialmente el trabajo en equipo.

“Realmente siempre llegaba con la idea que se me metió mucho en la cabeza: de siempre escuchar, y creo que me llevo eso, fue lo bonito del personaje, aprender a escuchar y aprender a conectar con cada uno de mis compañeros, que fueron poquitas o muchas escenas con algunos, pero logramos conectar y hacer que el personaje de Leandro pudiera crecer en la historia.

Lejos de tomarse un descanso tras finalizar las grabaciones de Corazón de oro, Moisés se enfocó en su siguiente proyecto, la obra de teatro El que se enamora pierde, que se estrenó el 7 de mayo y que representa una nueva oportunidad para mantenerse activo en los escenarios.

“No me doy ningún descanso; al contrario, nos ligamos a obra de teatro, lo cual me permitirá no sentir el vacío de extrañar tanto la novela, las grabaciones y a mis compañeros. Los ensayos se juntaron con el compromiso de la telenovela, pero cerramos bien el ciclo y nos metimos de lleno a El que se enamora pierde, que al igual que la telenovela ha sido un gran reto, además que estoy agradecido con la vida, pues logré conocer otra faceta de Manelyk González, mi compañera con la que comparto esta historia, junto con Samuel Zarazúa y Grisel Margarita, que somos el cuarteto dinámico”.

En medio de los cuestionamientos que ha recibido su compañera Manelyk González por su incursión en la actuación, Peñaloza no dudó en respaldarla y reconocer su esfuerzo.

“Yo estoy contento de compartir lo poco o mucho que sé con ella, sé que al momento de estar en escena, si eres generoso, brilla toda la obra y realmente la obra es de todos, el hecho de que ella y yo estamos como protagonistas no significa que solo ella y yo tenemos que brillar; al contrario, yo creo que si la apoyo, si soy empático con ella, si la puedo aconsejar y ella lo recibe, qué padre, feliz de estar en esta evolución de ella como actriz, de dejar un poco el reality y comenzar en este proceso de la actuación, que se enfoque, se profesionalice, se comprometa, pues lo que yo he visto es admirable, siempre he pensado que cada quien puede ser lo que quiera, siempre y cuando no dañe a terceras personas”.

Asimismo, envió un mensaje directo a quienes han cuestionado el desempeño de la influencer, haciendo un llamado a la empatía y al respeto.

“Este año yo he aprendido a no juzgar a nadie, leí por ahí muchos comentarios respecto a la actuación sobre ella, y no saben la dedicación y profesionalismo que le está poniendo a la obra y quiero dar este mensaje: ‘Si tú quieres actuar, si tú quieres cantar o hacer lo que sea, focalízate, enfócate, trabaja, prepárate para que lo consigas’. Yo jamás creí llegar a esto, hoy son ya dos protagónicos al hilo, la vida me ha demostrado que funciono en este medio, y no tengo más que respetarlo”.

Moisés nos compartió sobre la posibilidad de integrarse al espectáculo deportivo Supernova, aclarando su postura ante la polémica generada.

“El hate defiende lo indefendible y argumentan cosas de las que no tienen el background y los porqués, lo que yo dije de Supernova no fue que la gente que estaba ahí no era disciplinada, fue simplemente que se respetara el deporte como es, el espectáculo es otra cosa, y que cada quien nos dedicáramos a hacer lo que hacemos; sin embargo, pues también soy un humano, tengo derecho a disfrutar la vida, a disfrutar los eventos, entonces si sucede en algún punto y estoy con ganas, con tiempo disponible, no hay trabajo o simplemente está muy interesante la propuesta, pues se tomará”, nos dijo.

Por ahora, está enfocado en su trabajo actoral mientras continúa construyendo un camino sólido en la industria del entretenimiento, apostando por la disciplina, la constancia y, por supuesto, la apertura a nuevos desafíos.