“Cuna de lobos": 40 años de la telenovela que paralizó México por la maldad de “Catalina Creel”

En 1986 se estrenó la inolvidable “Cuna de lobos”, producida por Carlos Téllez, que marcó un antes y un después en las telenovelas. Sin duda, un melodrama puro, intenso, con personajes bien perfilados, donde la maldad fue encarnada por “Catalina Creel”, que hasta el día de hoy continúa como referente cuando de villanos se habla.

Este 2026 se cumplen 40 años desde su transmisión original y “Cuna de lobos” sigue siendo un referente. Incluso se hizo un remake protagonizado por la española Paz Vega en 2019, y recién, Gala Montes hizo un homenaje al personaje poniéndose el parche en el ojo para la presentación de la telenovela “Corazón de oro”.

Fue María Rubio, quien dio vida a doña “Catalina”, un personaje resentido, lleno de venganza, mentiras y ambición, y afortunadamente -o desafortunadamente- para ella, la marcó para siempre. Años después de su interpretación, sus entrevistas seguían girando en torno a ese proyecto e incluso a veces prefería decir que ya no quería hablar solo de Catalina Creel.

Sin embargo, a mediados de los 90, María Rubio aceptó aparecer en un comercial de una aerolínea con el icónico parche de “Catalina Creel”. Con el paso del tiempo, siempre se le recuerda como la mejor villana de las telenovelas. María Rubio murió en marzo de 2018.

“Cuna de Lobos” fue semillero de grandes actores

En “Cuna de Lobos”, María Rubio estuvo acompañada por grandes actores: Gonzalo Vega, Alejandro Camacho, Rebecca Jones, Diana Bracho, Carmen Montejo, Rosa María Bianchi, Lilia Aragón y Josefina Echánove fueron tan solo algunos de los talentos que participaron.

Todos se consolidaron (algunos ya lo estaban) en el medio artístico, confirmando que aquel elenco de 1986 estaba repleto de talento.

Elenco multiestelar en Cuna de Lobos Televisa

¿Dónde ver “Cuna de lobos” en 2026?

Este 2026, “Cuna de lobos” volverá durante el verano al canal de TLnovelas en sistemas de televisión por cable. Sin embargo, se pueden ver todos los capítulos en ViX.

“Cuna de Lobos” gira en torno a doña “Catalina Creel”, matriarca de una poderosa familia farmacéutica, quien está dispuesta a todo para asegurar la herencia y el linaje para su hijo biológico, Alejandro, por encima de su hijastro, José Carlos.

El parche en su ojo es símbolo -y prueba- de la manipulación que ejerce sobre su familia. Tras asesinar a su propio esposo, el testamento estipula que la fortuna será para el primero de sus hijos que tenga un descendiente varón. Sin embargo, su hijo Alejandro no puede procrear, y decide seducir a Leonora para robarle a su hijo una vez que nazca y hacerlo pasar por suyo. Leonora descubre el plan, así que busca justicia y venganza contra esa ‘cuna de lobos’.

El misterioso final de Cuna de lobos

En los últimos instantes de la telenovela, se deja ver que la maldad se hereda. Al pequeño Braulio no le gusta su nombre, así que voltea a la cámara y dice: “Soy el pequeño Edgar”, con un parche en el ojo como su abuela, doña Catalina.

Aunque daba pie a una continuación, ésta no ocurrió.