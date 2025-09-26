Tras diagnóstico de cáncer, Regina Murguía de JNS, confiesa que ya tiene listo su testamento

“Hay que hacer el testamento desde ahorita, no pensando en que nos vamos a ir pronto”.

Fue a principios de agosto cuando la integrante del grupo de pop JNS, Regina Murguía, reveló que fue diagnosticada con cáncer de colon, lo que la llevó a someterse a una cirugía.

A poco más de un mes de la noticia, la también actriz, habló abiertamente de cómo la enfermedad ha cambiado su vida.

En una entrevista que ofreció al programa ‘Venga la alegría’, Murguía compartió que ya tiene listo su testamento, una decisión que tomó después de la operación que le fue realizada para quitar el tumor de su cuerpo.

“Hay que hacer el testamento desde ahorita, no pensando en que nos vamos a ir pronto, dejarle los menos problemas a la familia y planearlo”, explicó Regina.

Y añadió que no piensa en que podría morir, pero insistió en que se debe prevenir y tomar decisiones sobre los bienes materiales para no dejar conflictos incertidumbre a los familiares.

Actualmente, la vocalista de JNS continúa en tratamiento y explicó que se encuentra optimista frente al proceso que enfrenta: “Estoy tranquila, estoy bien. Todavía me falta la mitad del tratamiento”.

El anuncio del cáncer

Regina dio a conocer que recibió un diagnóstico inesperado, pues todo comenzó con una cirugía para quitarle unos pólipos en el intestino y tras analizarlos, los médicos confirmaron que eran cancerosos.

Tras una operación, a la cantante le quitaron a tiempo el tumor, permitiéndole a la estrella recuperarse y volver a los escenarios.

“Muchísimas gracias a tod@s los que han estado al pendiente de mí y me han demostrado un amor tan grande que me han hecho llorar. Los amo a todos. Nos vemos pronto”, escribió Regina en sus redes sociales.

Y añadió: “A veces menos es más….. los extraño! Pronto regresaré sana y con muchas ganas de seguir jugando, digo trabajando”, señaló en otra publicación.

¿Qué es el cáncer de colon?

Conocido también como cáncer colorrectal, expertos explican que es el más común y se desarrolla en el intestino grueso, una parte fundamental del sistema digestivo.

Este tipo de cáncer suele comenzar como pequeños pólipos (crecimientos benignos) que, con el tiempo, pueden volverse malignos si no se detectan y tratan a tiempo. Por eso es tan importante la detección temprana, especialmente en personas mayores de 45 años, o antes si hay antecedentes familiares.

En etapas tempranas puede no presentar síntomas, sin embargo después puede haber diarrea o estreñimiento, sangrado, dolor abdominal, pérdida de peso o sensación de que el intestino no se vacía por completo.

