Famosos

¿Paty Sirvent o Ari Borovoy… Quién es el dueño de la marca JNS hasta 2027? Este es el registro oficial

El anuncio de Paty de que prepara el relanzamiento del grupo musical provocó la respuesta de Bobo Producciones

October 09, 2025 • 
Alejandro Flores
jns (1).jpg

El IMPI tiene tres registros de JNS

Instagram

Bobo producciones registró JNS como marca de entretenimiento desde 2016.

La ficha se puede consultar en el registro de la página de internet del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, donde hay dos registros más con ese nombre bajo el título de Bobo.
Uno de ellos para los derechos de impresión de souvenirs y el otro para difusión de programas de televisión y radio. Es decir, la cobertura completa de casi cualquier producto de entretenimiento derivado del grupo musical.
La vigencia de la primera marca, relacionada con el grupo musical tiene vigencia hasta 2016 y la segunda y tercera tienen el registro hasta 2017.

La respuesta de Bobo Producciones

Por esa razón Bobo Producciones lanzó un comunicado este jueves en el que se deslindan del anuncio que hizo Paty Sirvent sobre el regreso de JNS.

“Hace 30 años en estas mismas fechas estábamos formando Jeans, un grupo lleno de sueños, lleno de energía, lleno de incertidumbre, no sabíamos qué iba a pasar “Hoy les quiero decir con la piel chinita, con el corazón en las manos, que estoy muy emocionada porque Jeans regresa. Qué emoción”.

Apenas pasaron 24 horas del anuncio cuando Bobo Producciones, la empresa de entretenimiento de Ari Borovoy, publicó su comunicado.

“Se les informa que Bobo producciones y el grupo JNS integrado por Angie Taddei, Regina Murguía y Melissa López, no tiene ninguna participación ni relación con el proyecto anunciado por Paty Sirvent”.

Screenshot 2025-10-09 190956.png

Al realizar la búsqueda en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial se puede encontrar que hay tres registros activos a favor de Bobo Producciones, por lo que efectivamente, como lo indica su comunicado, Paty Sirvent no podrá usar ese nombre para su nuevo proyecto.

“Es importante subrayar que Bobo Producciones, Angie, Melissa y Regina se deslindan de todo lo relacionado con esa iniciativa”.

Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
