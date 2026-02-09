Mariana Ochoa se lanza CONTRA Ari Borovoy por usar el nombre de ‘OV7’: “Ya hay un abogado revisando”

“Ya hay un abogado revisando el tema porque no lo pueden usar y pronto nos dirá qué procede”.

En días pasados aparecieron carteles anunciando el ’90’s Pop Tour: El Antro’, el próximo 28 de febrero en San Luis Potosí, lo que generó alerta en la cantante Mariana Ochoa. Y es que Ari Borovoy, Kalimba, M’Balia Marichal y Erika Zaba son anunciados como ‘Ex ‘OV7’’ y ‘OV7’.

Bajo la misma línea, se conoce que el nombre de la banda es una marca registrada propiedad de los siete integrantes en su totalidad, incluyendo a Mariana, Lidia Ávila y Óscar Schwebel, por ello Bobo Producciones estaría incurriendo en un ilícito.

“Efectivamente el nombre de ‘OV7’ no se puede usar a menos de que sea de manera unánime por todos los integrantes. Efectivamente se está haciendo un mal uso del nombre porque se está engañando a la gente”, expresó Ochoa en entrevista con ‘Ventaneando’.

Y agregó que tiene contemplado proceder legalmente. “‘OV7’ son siete integrantes y no hay siete integrantes en la presentación que ya están anunciando. Ya hay un abogado revisando el tema porque no lo pueden usar y pronto nos dirá qué procede”, recalcó.

La batalla en torno al nombre y la marca ‘OV7’ entre Ari y Mariana ha sido resultado de un largo conflicto interno que se agudizó tras la última gira y separación de la agrupación en 2023. El conflicto engloba diferencias personales y legales.

Borovoy, productor y uno de los miembros fundadores, reveló públicamente que existía un contrato de confidencialidad firmado por los integrantes de ‘OV7’. En dicho documento hay una cláusula que prohibía a los miembros hablar negativamente los unos de los otros por cinco años. Ari dijo que guardó silencio por lo firmado, pero el tiempo del contrato ya expiró.

También aseguró que estuvo cerca de denunciar a Mariana por incumplir el acuerdo, pero optó por no hacerlo pensando en su familia y la de Ochoa.

Por su parte, Ochoa expresó que nunca buscó atacar a nadie, solamente defenderse de lo que consideró injusto. Ha señalado que Borovoy tiene más que perder y advirtió que tiene documentos que ver la luz si la situación escala.

La cantante explicó que la raíz del conflicto fue la falta de humildad de Borovoy y la ruptura de la comunicación, lo que llevó a un distanciamiento irreversible dentro del grupo. Detalló que la situación se hizo pública cuando Borovoy, a través de BoBo Producciones, bajó a ‘OV7’ del ’90’s Pop Tour’, lo que la tomó por sorpresa y generó reacciones negativas entre los fans.

El conflicto también incluyó acusaciones de “traición” por parte de Borovoy hacia Ochoa y otros integrantes, así como tensiones económicas que llevaron a auditorías internas y a la formación de bandos dentro del grupo.

