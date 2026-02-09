Suscríbete
Famosos

Mariana Ochoa se lanza CONTRA Ari Borovoy por usar el nombre de ‘OV7’: “Ya hay un abogado revisando”

Tras difundirse publicidad de un próximo show en San Luis Potosí se encendieron las alarmas de la cantante.

Febrero 09, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Ari-Borovoy-Mariana-OV7.jpg

Ari Borovoy usó el nombre que pertenece a todos los exintegrantes de la banda.

Instagram

“Ya hay un abogado revisando el tema porque no lo pueden usar y pronto nos dirá qué procede”.

En días pasados aparecieron carteles anunciando el ’90’s Pop Tour: El Antro’, el próximo 28 de febrero en San Luis Potosí, lo que generó alerta en la cantante Mariana Ochoa. Y es que Ari Borovoy, Kalimba, M’Balia Marichal y Erika Zaba son anunciados como ‘Ex ‘OV7’’ y ‘OV7’.

Bajo la misma línea, se conoce que el nombre de la banda es una marca registrada propiedad de los siete integrantes en su totalidad, incluyendo a Mariana, Lidia Ávila y Óscar Schwebel, por ello Bobo Producciones estaría incurriendo en un ilícito.

“Efectivamente el nombre de ‘OV7’ no se puede usar a menos de que sea de manera unánime por todos los integrantes. Efectivamente se está haciendo un mal uso del nombre porque se está engañando a la gente”, expresó Ochoa en entrevista con ‘Ventaneando’.

NO TE PEIERDAS: Ricky Martin, Lady Gaga latina y hasta un “Bad Bunny niño": así fue el show de Medio Tiempo del Super Bowl

Y agregó que tiene contemplado proceder legalmente. “‘OV7’ son siete integrantes y no hay siete integrantes en la presentación que ya están anunciando. Ya hay un abogado revisando el tema porque no lo pueden usar y pronto nos dirá qué procede”, recalcó.

La batalla en torno al nombre y la marca ‘OV7’ entre Ari y Mariana ha sido resultado de un largo conflicto interno que se agudizó tras la última gira y separación de la agrupación en 2023. El conflicto engloba diferencias personales y legales.

Borovoy, productor y uno de los miembros fundadores, reveló públicamente que existía un contrato de confidencialidad firmado por los integrantes de ‘OV7’. En dicho documento hay una cláusula que prohibía a los miembros hablar negativamente los unos de los otros por cinco años. Ari dijo que guardó silencio por lo firmado, pero el tiempo del contrato ya expiró.

Te puede interesar:
melenie carmona.jpg
Famosos
Melenie Carmona pelea con fans de Alicia Villarreal en las redes: "¿Vas a llorar?”
Diciembre 05, 2025
 · 
Alejandro Flores
Alicia-Villarreal-Cibad.jpg
Famosos
Novio de Alicia Villarreal le manda indirecta a ex de la cantante: “Ya cómprate unos huevit*s”
Diciembre 02, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
familiar fiscalia.jpg
Famosos
¿Qué dice la Fiscalía de Quintana Roo sobre la muerte de Nataly, familiar de Itzel Barro y El Capi Pérez?
Diciembre 28, 2025
 · 
Alejandro Flores
mayrín villanueva.jpg
Famosos
El misterio detrás de la edad de la protagonista de “Corazón de oro”, Mayrín Villanueva
Diciembre 28, 2025
 · 
Alejandro Flores

También aseguró que estuvo cerca de denunciar a Mariana por incumplir el acuerdo, pero optó por no hacerlo pensando en su familia y la de Ochoa.

Por su parte, Ochoa expresó que nunca buscó atacar a nadie, solamente defenderse de lo que consideró injusto. Ha señalado que Borovoy tiene más que perder y advirtió que tiene documentos que ver la luz si la situación escala.

La cantante explicó que la raíz del conflicto fue la falta de humildad de Borovoy y la ruptura de la comunicación, lo que llevó a un distanciamiento irreversible dentro del grupo. Detalló que la situación se hizo pública cuando Borovoy, a través de BoBo Producciones, bajó a ‘OV7’ del ’90’s Pop Tour’, lo que la tomó por sorpresa y generó reacciones negativas entre los fans.

MIRA TAMBIÉN: Eugenio Derbez revela faceta DESCONOCIDA en su carrera: era coreógrafo de ‘Flans’

El conflicto también incluyó acusaciones de “traición” por parte de Borovoy hacia Ochoa y otros integrantes, así como tensiones económicas que llevaron a auditorías internas y a la formación de bandos dentro del grupo.

OV7 Mariana Ochoa Ari Borovoy
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
apostarias por mi.jpg
Famosos
Los expulsados de "¿Apostarías por mí?” se arrepienten de lo que hicieron en la villa: “Te pido perdón”
Febrero 08, 2026
 · 
Alejandro Flores
bad bunny meme (2).jpg
Famosos
Tiran más memes de Bad Bunny en el Super Bowl: estos son los mejores
Febrero 08, 2026
 · 
Alejandro Flores
bad bunny.jpg
Famosos
Ricky Martin, Lady Gaga latina y hasta un “Bad Bunny niño": así fue el show de Medio Tiempo del Super Bowl
Febrero 08, 2026
 · 
Alejandro Flores
karla panini.jpg
Famosos
Vuelve Karla Panini y la acusan otra vez de traicionar a su amiga para casarse con Américo Garza
Febrero 08, 2026
 · 
Alejandro Flores
taqueria perrito cliente.jpg
Viral
Perrito callejero es cliente VIP en taquería de Jalisco y va cada noche por uno de bistec con croquetas
Los taqueros y clientes ya le pusieron nombre: se llama Shock
Febrero 08, 2026
 · 
Alejandro Flores
mhoini vidente bad bunny.jpg
Famosos
Bad Bunny con chaleco antibalas y 30 amenazas: la predicción de Mhoni Vidente para el Super Bowl
La tarotista le da un consejo al reguetoner,o quien se presenta la tarde de este 8 de febrero en el show de medio tiempo
Febrero 08, 2026
 · 
Alejandro Flores
rene strickler.jpg
Famosos
René Strickler estuvo a punto de demandar al hospital donde lo operaron por cáncer
El actor narró su experiencia como sobreviviente de la enfermedad
Febrero 08, 2026
 · 
Alejandro Flores
itati cantoral.jpg
Famosos
El infierno detrás de Itatí Cantoral y su matrimonio secreto: “Dormíamos en recámaras separadas”
El crudo testimonio de su fugaz matrimonio de 1997 quedó registrado en TVyNovelas: “Me sentía avergonzada”
Febrero 07, 2026
 · 
Alejandro Flores