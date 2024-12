Un actor de El Señor de los Cielos se declaró en bancarrota tras tener cáncer: ‘Todos los días pienso en la muerte’

En los últimos años, se han conocido las historias de distintas personalidades del espectáculo que fueron diagnosticadas con cáncer, una enfermedad que se sabe, implica un enorme desgaste físico y emocional. Lamentablemente, se trata también de un padecimiento que requiere de una gran inversión económica para costear los tratamientos, que en muchas ocasiones, exceden el presupuesto destinado y comienzan a hacer estragos en la situación financiera de los pacientes.

Este es el caso de un querido actor, quien recientemente compartió su desolador testimonio sobre la batalla que libró contra este mal, situación que además de llevarlo al límite anímicamente hablando, permeó directamente en su bolsillo, al grado de que hoy en día está en bancarrota.

Carlos Torres compartió su desgarradora experiencia con el cáncer de próstata

A través de un emotivo video compartido en su cuenta de Instagram, el actor Carlos Torres, recordado por su participación en producciones como “Amor en custodia” y “El Señor de los Cielos”, contó un poco de cómo fue para él atravesar por una dura batalla contra el cáncer que le fue diagnosticado a mediados de 2023.

“Hola, soy un sobreviviente de cáncer. Hace año y medio me diagnosticaron cáncer de próstata, y desde entonces, mi vida se está transformando. Primero me operaron y el doctor me dijo que sacaron de mi cuerpo un monstruo enorme y de los más agresivos”, contó el histrión, añadiendo además que hace no mucho concluyó un tratamiento de 37 sesiones de radioterapia.

Esta situación lo llevó al extremo, pues además de lo desgastante que es para el cuerpo una enfermedad de esta magnitud, lo es también emocionalmente hablando, algo con lo que todavía está lidiando para poder mantenerse de pie ante toda esta adversidad, especialmente porque es consciente de que ahora mismo el panorama sigue siendo incierto para él ahora que sus recursos prácticamente se agotaron. “Esta enfermedad me ha despertado una nueva consciencia. Todos los días pienso en la muerte, todos. El primer día fue cuando el doctor me confirmó el diagnóstico. Al escucharlo me asusté y no paré de llorar en varios días”, confesó.

Los estragos que llevaron a Carlos Torres a declararse en bancarrota

En otra parte de esta desoladora grabación, el encargado de darle vida a “Mauricio” en “Imperio de mentiras”, señaló que debido a que tuvo que dejar de trabajar para prestarle atención a su salud y ocupó sus ahorros en el tratamiento, hoy en día está prácticamente en la ruina.

“Mi situación económica se fue a la bancarrota, mis afectos se escondieron, muchos me dieron la espalda cuando estuve más vulnerable”, explicó Carlos Torres, no sin antes admitir que esto de alguna manera lo hizo tener un nuevo pensamiento, en el que tiene la certeza de que el único que puede salvarse es él mismo.

Carlos Torres se sinceró sobre su situación económica después de haber luchado contra el cáncer de próstata Instagram

Tras este testimonio, decenas de admiradores e internautas le reconocieron su entereza y valor para afrontar lo que pasó, así como deseándole que permanezca estable y pronto pueda irse recuperando financieramente con oportunidades de trabajo.