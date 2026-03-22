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La misteriosa desaparición de Carlos Torres, protagonista de “La hija del jardinero”

“Tuve que atravesar el dolor”, dijo en su último mensaje en sus redes sociales, donde reveló que había padecido cáncer

Marzo 21, 2026 • 
Alejandro Flores
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Carlos Torres en “La hija del jardinero”

Azteca y TikTok

Carlos Torres lleva poco más de un año sin publicar en su cuenta de TikTok.

El actor mexicano tuvo un pico de popularidad en 2004, cuando protagonizó “La hija del jardinero” junto a Mariana Ochoa.
En ese melodrama producido por TV Azteca, el entonces joven actor interpretó a un joven médico hijo de un millonario de mala entraña.
Carlos Eduardo, sin embargo, es de buen corazón y el azar de un accidente lo lleva a enamorarse de Luisa Fernanda, la hija de un jardinero... o no, porque el pasado de esta joven idealista guarda un secreto terrible.

@entrada.de.teleno

Respuesta a @acuariorosaritolopez6 #lahijadeljardinero 2003 #marianaochoa #carlostorres #ramirohuerta #entradadetelenovela1 Tv Azteca México

♬ original sound - Səsləndirmə Dublyaj

¿Qué fue de Carlos Torres, protagonista de La hija del jardinero?

Después de este protagónico, la carrera de Torres no despegó como hubiera deseado. Pero siguió vigente como actor hasta 2021, cuando participó en Imperio de Mentiras con el personaje de Mauricio.
Antes de eso actuó en una decena de telenovelas, entre ellas “La fiscal de hierro”, “Las trampas del deseo”, “Mi corazón insiste”, “Vuélveme a querer”, “Bellezas indomables” y “Amor en custodia”.
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Tras una temporada en Telemundo, volvió a TV Azteca pero luego, en 2022, enfrentó el mayor reto de su vida: una enfermedad que lo puso de frente con la muerte.
Él mismo lo explicó así en un video en su cuenta de TikTok en el que expone, con lágrimas en los ojos, que esa enfermedad le enseñó a vivir de una manera diferente.
En ese mismo video, habló de un nuevo nivel de conciencia en su vida, motivado por el crecimiento espiritual que supuso su cáncer.

“Pensé que ya nada le daba sentido a mi vida., hoy es el último día de 2024, un año lleno de estrés, soledad y temores. Eso es lo que quiero agradecer esta noche: aunque me sentí extraviado, todo eso me ha traído la conciencia de una renovación”.

@carlostorresactor

2025, una nueva VIDA

♬ sonido original - Carlos Torres

Desde entonces, Carlos dejó de estar activo en redes sociales. Tampoco ha vuelto a la televisión o al teatro.
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Son ya cinco años desde su última telenovela y uno desde que publicó ese mensaje.
En su perfil, muchos de sus seguidores suelen dejarle mensajes de aliento y solidaridad pero hasta ahora, él no ha respondido.

Carlos Torres telenovelas
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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