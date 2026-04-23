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Reality transmite en vivo agresión contra mujer: Sujeto vi0lento la intentó ahorcar en discusión

Un reality show en Serbia expuso una situación de violencia contra una participante.

Abril 23, 2026 • 
MrPepe Rivero
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Reality transmite en vivo agresión contra mujer: Sujeto vi0lento la intentó ahorcar en discusión

Un episodio de violencia contra una mujer fue transmitido en un reality show de Serbia llamado Elita, en su novena temporada, lo que provocó la intervención de la producción para poner orden.

Ocurrió el pasado 20 de abril, cuando Asmin Durdžić atacó a su pareja Maja Marinković durante una discusión.

En los videos se ve al hombre encima de la mujer, intentando ahorcarla y lastimarla en medio de gritos. Aunque varios de sus compañeros permanecieron quietos, un par sí fue a ayudar a la mujer.

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Momentos después entró el equipo de producción para separar a Asmin Durdžić, quien siguió con las acciones violentas contra Maja Marinković, intentando regresar a atacarla.

ADVERTENCIA DE IMÁGENES: RECOMENDAMOS DISCRECIÓN

Aunque se lo llevaron, después volvió a la casa, y horas después... las cámaras mostraron al sujeto y a la mujer en actitud acaramelada en el jardín, frente a sus compañeros.

Se sabe que Asmin pidió disculpas, mientras que la mujer admitió tener celos por las relaciones anteriores de su pareja.

Esta situación vuelve a poner la lupa sobre este tipo de reality shows, al difundir momentos de violencia sin censura por televisión.

El reality Elita ya había tenido otras controversias. En octubre de 2025, el concursante Ivan Marinković fue expulsado a la fuerza tras una demanda por difamación interpuesta en su contra por una exparticipante, a quien había acusado de ser infiel.

Reality Show violencia contra la mujer
MrPepe Rivero
Fiel seguidor del entretenimiento, la televisión, las telenovelas, el cine y la música.
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