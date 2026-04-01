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‘Raymix’ cantaba en el escenario de un evento en Puebla mientras ROBABAN su camerino

‘El Rey de la Electrocumbia’ estaba feliz animado a los asistentes del ‘Festival del Petróleo’ cuando desconocidos lo despojaban de sus pertenencias.

Abril 01, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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El cantante ‘Raymix’ ofreció un concierto en Puebla y robaron sus pertenencias.

Getty Images

“Lamentamos esto que sucedió; nunca había pasado”.

El pasado domingo 29 de marzo se llevó a cabo el ‘Festival del Petróleo’ en el polideportivo Lázaro Cárdenas de Venustiano Carranza, Puebla, y donde la estrella principal era ‘Raymix’.

Todo transcurría con normalidad, sin embargo algo cambió para Edmundo Gómez, nombre real del cantante, pues mientras amenizaba el evento, desconocidos ingresaban a su camerino para robarlo.

Según ‘El Rey de la Electrocumbia’ de su espacio sustrajeron una sudadera blanca y unos tenis de la marca ‘Kalenji’, mismos que no superan los 500 pesos.

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“En 10 años de mi carrera nunca nos había pasado eso. Unas personas se metieron en mi camerino y se robaron unas cosas cuando todas las miradas estaban en el escenario”, dijo el músico.
“Lamentablemente se llevaron una chamarra blanca mía, unos tenis; son tenis que no valen más de 500 pesos”, agregó.

Y aunque el robo no fue nada cuantioso, sí causó estragos en uno de los proveedores del equipo, pues los ladrones le quitaron su chamarra y el dinero de sus honorarios, dejándolo sin el pago de ese evento.

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El músico reconocido por su éxito ‘Oye, mujer’, reconoció que nunca antes había vivido un robo de este tipo, por lo que se sintió triste.

“Lamentamos esto que sucedió; nunca había pasado (…). Lo que nos dolió mucho, porque también le robaron su chamarra a uno de los chicos que trabaja con nosotros, un proveedor, y le robaron el dinero de sus honorarios”, reprochó ‘Raymix’.

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A través de imágenes publicadas en sus redes sociales, el artista expuso los objetos sustraídos y cuestionó la falta de seguridad en las zonas privadas de los conciertos celebrados en Puebla.

Raymix PUEBLA Robo
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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