‘Raymix’ cantaba en el escenario de un evento en Puebla mientras ROBABAN su camerino

“Lamentamos esto que sucedió; nunca había pasado”.

El pasado domingo 29 de marzo se llevó a cabo el ‘Festival del Petróleo’ en el polideportivo Lázaro Cárdenas de Venustiano Carranza, Puebla, y donde la estrella principal era ‘Raymix’.

Todo transcurría con normalidad, sin embargo algo cambió para Edmundo Gómez, nombre real del cantante, pues mientras amenizaba el evento, desconocidos ingresaban a su camerino para robarlo.

Según ‘El Rey de la Electrocumbia’ de su espacio sustrajeron una sudadera blanca y unos tenis de la marca ‘Kalenji’, mismos que no superan los 500 pesos.

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“En 10 años de mi carrera nunca nos había pasado eso. Unas personas se metieron en mi camerino y se robaron unas cosas cuando todas las miradas estaban en el escenario”, dijo el músico.

“Lamentablemente se llevaron una chamarra blanca mía, unos tenis; son tenis que no valen más de 500 pesos”, agregó.

Y aunque el robo no fue nada cuantioso, sí causó estragos en uno de los proveedores del equipo, pues los ladrones le quitaron su chamarra y el dinero de sus honorarios, dejándolo sin el pago de ese evento.

El músico reconocido por su éxito ‘Oye, mujer’, reconoció que nunca antes había vivido un robo de este tipo, por lo que se sintió triste.

“Lamentamos esto que sucedió; nunca había pasado (…). Lo que nos dolió mucho, porque también le robaron su chamarra a uno de los chicos que trabaja con nosotros, un proveedor, y le robaron el dinero de sus honorarios”, reprochó ‘Raymix’.

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A través de imágenes publicadas en sus redes sociales, el artista expuso los objetos sustraídos y cuestionó la falta de seguridad en las zonas privadas de los conciertos celebrados en Puebla.