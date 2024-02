Raymix confiesa lo que le costó afrontar su sexualidad: “Salir del closet no es obligatorio”

Fue en junio de 2020, en plena pandemia, cuando Raymix se sinceró con sus seguidores y reveló que era homosexual en un video de YouTube que se hizo viral en cuestión de minutos. La confesión le generó paz y una mayor conexión con el público que aplaudió su valentía. Lejos de perjudicarlo, el cantante admite a TVyNovelas que lo benefició por completo.

“Si afectó muchísimo, pero para algo positivo, porque poder ser más transparente de lo que uno es, es lo mejor que puedes hacer, yo creo que no hay peor traición que ocultarse a sí mismo, eso es lo más desleal que puedes hacer. Entonces está bien que uno acepte lo que, en realidad, le gusta, y es genial poder compartirlo con las demás personas, tratando de empujar a otros, decirles que si están en la misma situación, que no se ahoguen, porque sé que uno se siente como raro, diferente, juzgado, pero eres lo que eres y punto. La sociedad tiene que aceptar que las personas somos diversas, es que hay tanta información dentro del ADN como para que estemos marcados a ser una sola cosa. Eso sí lo rechazo”.

El intérprete afirma en nuestra entrevista que “hubo cosas que empezaron a funcionar mejor, obviamente todavía hay cierto machismo, una dificultad en algunas partes, tanto de la industria musical como de la sociedad, pero te das a respetar con trabajo y demostrándole a la gente que lo importante es el talento y lo que uno hace. Los gustos ya es algo personal”.

En ese momento, Raymix sintió el apoyo incondicional de sus fans. “Incluso, veo mensajes de Instagram que me comparten diciéndome que tienen miedo, que están en una situación similar, hombres y mujeres, yo les digo, a manera general, que simplemente sean ellos, que hagan lo que piensan deben hacer, a veces no hay necesidad de salir de ningún closet, aunque si creen que deben hacerlo, lo pueden hacer, pero no es obligatorio, simplemente debes avanzar según las necesidades que tu propio ser te exige”.

La decisión no fue algo que tomó de la noche a la mañana. Así lo refiere:

“Estamos hablando de años, yo quería hacerlo desde hace mucho tiempo, pero mi equipo de management me decía que no era buena idea, que podía afectarme, y yo no comprendía por qué no podía ser feliz, natural, entonces fue cuando hice el video, muy nervioso y decidí hablar con sinceridad”.

Ahora, el cantante disfruta de un gran momento profesional que lo tiene muy contento. “Sin duda, 2023 ha sido mi mejor año, tuve más presentaciones que nunca, tanto en México como en Estados Unidos, que son los países en los que, generalmente, trabajo. Este año lo arrancamos en Nueva York, con muy buenas presentaciones, también fui invitado como padrino de las 200 representaciones del musical Lagunilla Mi barrio, entonces creo que avecina un muy buen 2024”.