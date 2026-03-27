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Mamá de Aaron Mercury narra cómo vivió el asalto contra ella y su hijo: “Fue mi más grande miedo”

El influencer enfrentó el robo con cierta tranquilidad pero su madre, Nancy González, cuenta que vivió un momento de mucha angustia

Marzo 27, 2026 • 
Alejandro Flores
aaron mercury.jpg

Aaron Mercury y su madre narraron el asalto

Instagram

El robo que sufrió Aaron Mercury tuvo momentos de mucho temor, no tanto para él como para su madre.

El influencer narró la madrugada de este viernes que le robaron carteras y celulares a él y a su madre afuera de la plaza comercial Samara.
“Afortunadamente no pasó a mayores”, dijo en un video publicado en su cuenta de Instagram.
Pero más tarde hizo una transmisión en vivo en al que dio más detalles y reveló que fue un robo con violencia.

“A mí fue al que me encañ0naron porque sí traían armas”,contó Mercury en el video en el que sus fans se mostraron solidarios y preocupados.

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Su mamá, Nancy González, intervino en el video a petición de Aaron para contar lo que vivió desde su perspectiva.

“Es obvio que no es tan... cuando yo he visto cosas feas es como... no sé si lo puedas controlar, de todos modos te da miedo”, dijo Nancy, todavía evidentemente afectada por el trance.

Así fue el asalto a Aaron Mercury

Aaron Mercury explicó que a diferencia de ella, él pudo mantener cierta calma.

“Porque en ese momento era como... pues negociar la entrega de la camioneta”.

La madre dela influencer retomó el hilo de su experiencia para contar que el momento más traumático fue precisamente cuando vio a su hijo enfrentarse a delincuentes con pistola.

“Eso representó mi más grande miedo: que pudieran lastimar a mi hijo. Ahí es cuando no pude como que tener tanto control”.

Mercury la tranquilizó al decirle que nadie te´puede preparar para enfrentar esos momentos.

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Nancy le dio la razón y terminó:

“Estoy agradecida porque no te pasó nada a ti, nada a mi”.

Aaron le dijo: “Tú tranquila, mami”.
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Ambos dieron por terminado el tema con un “te amo”.

Aarón Mercury
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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