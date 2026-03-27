Mamá de Aaron Mercury narra cómo vivió el asalto contra ella y su hijo: “Fue mi más grande miedo”

El robo que sufrió Aaron Mercury tuvo momentos de mucho temor, no tanto para él como para su madre.

El influencer narró la madrugada de este viernes que le robaron carteras y celulares a él y a su madre afuera de la plaza comercial Samara.

“Afortunadamente no pasó a mayores”, dijo en un video publicado en su cuenta de Instagram.

Pero más tarde hizo una transmisión en vivo en al que dio más detalles y reveló que fue un robo con violencia.

“A mí fue al que me encañ0naron porque sí traían armas”,contó Mercury en el video en el que sus fans se mostraron solidarios y preocupados.

TE RECOMENDAMOS: Kim Shantal se prepara para pelea en “Supernova Génesis 2026" mientras libra su batalla emocional más importante

Su mamá, Nancy González, intervino en el video a petición de Aaron para contar lo que vivió desde su perspectiva.

“Es obvio que no es tan... cuando yo he visto cosas feas es como... no sé si lo puedas controlar, de todos modos te da miedo”, dijo Nancy, todavía evidentemente afectada por el trance.

Así fue el asalto a Aaron Mercury

Aaron Mercury explicó que a diferencia de ella, él pudo mantener cierta calma.

“Porque en ese momento era como... pues negociar la entrega de la camioneta”.

La madre dela influencer retomó el hilo de su experiencia para contar que el momento más traumático fue precisamente cuando vio a su hijo enfrentarse a delincuentes con pistola.

“Eso representó mi más grande miedo: que pudieran lastimar a mi hijo. Ahí es cuando no pude como que tener tanto control”.

😭💔 lo difícil que debió ser esos momentos… pic.twitter.com/gMdKq5XhMD — DANI ' ☿️ 🐈‍⬛ (@da_ni_e_la__) March 27, 2026

Mercury la tranquilizó al decirle que nadie te´puede preparar para enfrentar esos momentos.

Nancy le dio la razón y terminó:

“Estoy agradecida porque no te pasó nada a ti, nada a mi”.

Aaron le dijo: “Tú tranquila, mami”.

NO TE VAYAS SIN LEER: Lalo España recuerda cómo LO IMPACTÓ la muerte de su hermana y que sus padres se lo ocultaron

Ambos dieron por terminado el tema con un “te amo”.