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Ese Pérez insultó a Arantza en la fiesta de La Casa de los Famosos; Cynthia Klitbo lo exhibe y destroza

“Para que sepan por quién votan”, advirtió Cynthia Klitbo a unas horas de la final de La Casa de los Famosos

Octubre 04, 2026 • 
Alejandro Flores
cynthia klitno ese pérezarantza ruiz.jpg

La última fiesta en La Casa de los Famosos

Captura LCDF / Instagram

A unas horas de la final en La Casa de los Famosos, Cynthia Klitbo lanzó una bomba: Ese Pérez insultó a Arantza Ruiza durante la fiesta del viernes pasado, en la que se reunieron finalistas y eliminados.

De acuerdo con la legendaria villana de telenovelas, Arantza incluso estuvo llorando durante todo el sábado, consolada por sus padres, debido al insulto que le lanzó Ese Pérez.
En un video publicado en su cuenta de Instagram Klitbo reveló:

“Ese Pérez le dijo que Arantza traía look de prostituta... nada más para que vean por quién van a votar”.

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¿Qué dijo Ese Pérez de Arantza Ruiz?

Arantza fue una de las primeras eliminadas de La Casa de los Famosos en esta temporada en la que Ese Pérez compite este domingo por la final. Klitbo, por su parte, llegó hasta la semifinal y fue una de las concursantes más fuertes.
A Ese Pérez se le ha criticado por sus comentarios de humor hiriente y poco empático. Sus fans asegura que se trata de su estilo de comedia mientras que sus detractores lo consideran una falta de respeto

Klitbo grabó el video en el camerino donde se prepara para participar en la gala final de este domingo. Ahí mismo se alcanza a ver que Arantza está a su lado. Klitbo, tras denunciar a Ese Pérez, lanzó una advertencia al público en tono de regaño:

“Hagan héroes a gente que maltrata a las mujeres y se expresa así. ¿Cómo le vas a decir a tu compañera que se viste como prostituta?”
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Klitbo termina con un comentario lapidario en contra de Ese Pérez.

"¿Qué le pasa? ¡Ay qué horror! De todas maneras nunca va a ser mi mi amigo”.

La Casa de los Famosos México Ese Perez Cynthia Klitbo Arantza Ruiz
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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