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¿A qué volvió Eleazar Gómez en La Granja VIP? El polémico personaje de la temporada 1 regresa al reality

La participación de Eleazar Gómez en la primera temporada estuvo marcada por las constantes nominaciones de sus compañeros pero siempre fue salvado por el público

Octubre 04, 2026 • 
Alejandro Flores
eleazar gomez la granjavip (1).jpg

Eleazar Gómez

Azteca

El granjero más polémico de la primera temporada en La Granja VIP ha vuelto.

A cuatro semanas de haber comenzado el reality, la producción decidió el regreso Eleazar Gómez, quien se presentó desde el primer momento de la gala de eliminación de este 4 de octubre.
Eleazar Gómez fue, en la primera temporada, constantemente criticado dentro de la Granja y funado fuera de ella. Su pasado de acusaciones por violencia machista (por la cual cumplió una sentencia en prisión) y sus actitudes cotidianas dentro del reality show lo convirtieron en blanco constante de señalamientos.
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El papel de Eleazar Gómez en La Granja VIP

Kim Shantal y Jawy llegaron a decir que serían incapaces de convivir con él más de día.
Pero después de ser el “eterno nominada” y siempre salvado por los votos del público, Eleazar llegó a la final de La Granja VIP.

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Ahora vuelve para integrarse a la segunda temporada.
Durante el programa de eliminación, Eleazar se desempeña como crítico, es decir participa desde el foro para opinar sobre el comportamiento de los granjeros.

Es posible, sin embargo, que también ingrese a La Granja, lo cual se sabrá hacia el final del programa de eliminación. Lo que sea que suceda con Eleazar Gómez, te lo informaremos aquí.

Eleazar Gómez La Granja VIP
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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