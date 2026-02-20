Demandan a Ramón Ayala y a su hijo por supuesta AGRESIÓN sexual y acoso a un fotógrafo

La banda de Ramón Ayala y sus Bravos del Norte enfrentan una demanda por un hombre identificado de manera genérica como ‘John Doe’ por presunta agresión sexual.

La agrupación es considerada como uno de los grupos musicales más prominentes e influyentes en la historia de la música regional mexicana y fue fundada a principios de la década de 1970.

En la denuncia se menciona que la víctima formaba parte del equipo de apoyo itinerante y que fue objeto de repetidas agresiones sexuales.

Se indica que Ramón Ayala Jr., se habría paseado desnudo y bajo los efectos de la cocaína en distintas ocasiones durante la que gira en la que acompañó a su padre, entre 2024 y 2025.

Además, habría realizado comentarios, tocamientos e incluso habría obligado al fotógrafo a besarle los pies al músico, todo ello en contra de su voluntad y abusando de su posición de poder.

“He llevado algunos de los casos de agresión sexual más grandes y de mayor repercusión en Estados Unidos. Nunca había visto el tipo de conducta denunciada en este caso. Es el más atroz e indignante que he visto. Hay que hacer algo para detenerlo, y tenemos la intención de hacerlo”, dijo el abogado Tony Buzbee.

El caso se encuentra en el Tribunal Estatal del condado de Hidalgo, en Texas, y para reparar el daño se están solicitando más de 25 millones de dólares por daños y perjuicios.

El demandante “alega que el hijo de Ayala tuvo un comportamiento abusivo hacia el empleado”. Además de que Ayala Jr. incurrió en un “patrón peligroso de conducta sexualizada y comportamiento agresivo”, esto incluye “tocamientos no deseados y exponer sus genitales”, según recoge la revista Billboard.

Ramón Ayala se pronuncia

A través de su cuenta de Instagram, el llamado ‘Rey del acordeón’, de 80 años, emitió un comunicado donde afirma que los señalamientos “duelen profundamente” tanto a él, a su familia y a la agrupación.

“En este momento no puedo ni debo dar entrevistas, nuestro equipo de abogados está trabajando para esclarecer los hechos”, dijo sin ahondar en detalles.

Al tiempo que lamentó que existan personas que aprovechen su situación para tratar de sacar dinero.

Aunque no abundó en el caso, el cantautor se mostró confiado en que la verdad prevalecerá y permitirá que su carrera, de más de 60 años, continúe de forma exitosa.

