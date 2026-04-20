“Quieren que me calle y mienta": Mar Rendón, finalista de la Academia, denuncia amenazas de su disquera

Mar Rendón, quien ha recibido el apoyo de Eugenio Derbez en algún momento de su carrera y que llegó a ser finalista de La Academia edición de 20 aniversario, continúa su lucha por cantar lo que quiere.

Rendón está congelada desde finales del año pasado por una acción de su disquera Intergroup, quien, de acuerdo con la acusación de la cantante, la quiere obligar a tomar decisiones creativas con las que no está de acuerdo.

Este semana publicó un primer video en el que denunció malos tratos y exigencias desproporcionadas de parte de la disquera, ante lo cual advirtió que comenzaba una lucha por su libertad creativa.

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¿Por qué ha recibido amenazas Mar Rendón?

Ahora, la cantante publica un segundo video para hacer otra denuncia.

“Este jueves recibí un correo de la disquera de Diana Montes en que por tercera me amenazan con emprender acciones legales: me exigen que elimine mi video ´rompiendo el silencio´ y que publique otro en el que diga que todo lo que dije es mentira, y que me retracte públicamente”.

Mar Rendón obtuvo el tercer lugar en La Academia en 2022 y salió como una “gran promesa”, de acuerdo con los críticos. Comenzó entonces su carrera y consiguió varios éxitos, incluyendo un premio Heat por Mejor Artista Rock en 2025.

En su discurso de aceptación, dejó entrever el pleito que ahora ha explotado.

“Hace poco alguien me dijo que yo hacía rock de mentiras, de juguete que el rock de verdad solo podía ser en inglés; creo que esta categoría demuestra lo contrario: tenemos rock en español, tenemos rock en Latinoamérica”

Los fans han interpretado que la persona que le dijo que su rock era de juguete fue Diana Montes o alguien de la disquera.

Mar Rendón reveló que el correo que recibió de parte de la disquera pretende censurarla.

“No solo quieren que me calle, quieren que mienta. Se esconden en una cláusula de confidencialidad para controlarme y silenciarme. La realidad es totalmente lo opuesta y como no tengo nada que esconder, le propongo a Diana Montes que hagamos públicas las conversaciones intercambiadas para evidenciar cuál es la verdad”.

Agradeció el apoyo de su fans y luego recalcó en sentido de su lucha:

“Yo no tengo nada que esconder y mi voz no me la quita nadie”.

Eugenio Derbez, por cierto, se hizo presente con un “me gusta” al video de Mar.

