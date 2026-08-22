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¿Quién se salvó de la eliminación este 21 de agosto en La Casa de los Famosos?

Gema Garoa, Karina Torres y Brianda Deyanara se enfrentaron para ganar el beneficio de salvar a uno de los nominados

Agosto 21, 2026 • 
Alejandro Flores
salvacion brianda.jpg

El Duelo final

Captura ViX

El duelo por la salvación enfrentó a tres mujeres este 21 de agosto: Karina Torres, Gema Garoa y Brianda Deyanara.

Gema es la líder de la semana mientras que Brianda y Karina compitieron como retadoras para robarle el beneficio de salvar a alguno de los nominados.
La placa de esta semana está integrada por Ese Pérez , Cynthia Klitbo, Masad Altamimi, Mariana Ochoa, Ernesto Laguardia, Yahir, Flor Vigna, Moisés Peñaloza y Brianda Deyanara.
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El duelo por la salvación sucede este viernes, además, en medio de una polémica que pesa sobre el reality show: la falta de contenido.
Galilea Montijo, la conductora estelar del programa, anunció que este domingo se llevará a cabo una acción que cambiará el rumbo de la casa y sus habitantes.
Una de las teorías es que habrá doble eliminación, mientras que otros aseguran que se mandará al exilio a los habitantes que dan menos contenido.

Todo esto sucede dentro y fuera de La Casa de los Famosos 2026

Lee cada detalle de los habitantes del realtiy show de TelevisaUnivision

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¿Quién ganó el duelo de salvación?

El duelo por la salvación consistió en lanzar pelotas a una rampa semi circular en la que rebotaban hacia una base con agujeros de diferentes puntajes.

Cada una de las finalistas hizo 10 lanzamientos, después de los cuales los puntos quedaron como sigue:

  • Gema Garoa hizo 0 puntos
  • Brianda Deyanara sumó 80puntos
  • Karina Torres llegó a los 70 puntos

La salvación por tanto la ganó Brianda Deyanara

¿A quién salvó Brianda?

Brianda Deyanara dijo para justificar su decisión:

“Me gustaría salvar a todos mis compañeros pero estoy muy orgullosa de alguien que es la niña que algún día fui y a donde ha llegado. Por tanto me gustaría ayudarla a llegar más lejos y por eso me salvó a mí”.

Así fue que Brianda se salvó a sí misma por lo que la placa de nominación quedó así:

  1. Ese Pérez
  2. Cynthia Klitbo
  3. Masad Altamimi
  4. Mariana Ochoa
  5. Ernesto Laguardi
  6. Yahir
  7. Flor Vigna
  8. Moisés Peñaloza
La Casa de los Famosos México
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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