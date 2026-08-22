Martha Figueroa desmenuza los problemas de “La Casa de los Tibios": “No están demostrando nada”

Martha Figueroa ya lo había advertido en su podcast de la semana pasada: “Ay, si me corren me vale”

La periodista, colaboradora de “Hoy” en Televisa, se atrevió a criticar de manera ácida y prolífica La Casa de los Famosos, el reality show estelar... de Televisa.

Y en su nueva entrega de ese mismo podcast “Así se hacen los chismes”, Martha hizo una relación puntual de lo que, a su consideración, son las causas de lo que se está viendo ahora en “La Casa de los Famosos": “Cero entretenimiento, no están haciendo nada”.

TE RECOMENDAMOS: Tras el asalto a su casa, Karely Ruiz se compra otra mejor y la muestra en redes sociales

Su opinión se suma a la de otros especialistas en entretenimiento, periodistas y usuarios de redes sociales que incluso ya la llaman La Casa de los Tibios.

TE PUEDE INTERESAR: Periodistas y redes la acusan de aburrida y la llaman “La Casa de los tibios": ¿"Si no hay polémica, no hay ‘reality’”?

¿Qué opina Martha Figueroa de “La Casa de los Famosos”?

A continuación los señalamientos de Martha Figueroa que, como suele decirse, no dejó títere con cabeza porque señaló errores de la producción, de los habitantes y hasta de los televidentes.



Falta de conflictos: Dice Marthita que llevan un mes adentro y el único conflicto ha sido los ronquidos de Cynthia Klitbo. “Un mes entero en un programa de televisión y que los ronquidos sean el único conflicto, me mato. Tienen que pasar cosas”.

Miedo de participantes: Figueroa analiza a los habitantes y encuentra algo en común: todos tienen pavor a la funa. “Ese miedito de no hacer nada que los haga quedar mal, los paraliza”. Error de selección de participantes: “También creo que la producción se equivoca en el sentido de escoger en el elenco a los que... no los eligen por la personalidad, sino por sus seguidores. Creo que así no es. Por ejemplo, ¿alguien me puede explicar por qué siguen a Luis? ¡Lo siguen millones! O Brianda: alguien que siga a Brianda apiádese de mí y dígame por qué la siguen. Porque yo no he visto nada de ellos en La Casa”.

View this post on Instagram Falta de contenido: En opinión de Martha Figueroa, los televidentes también tiene algo de culpa ya que en redes sociales se ha criticado en general a La Casa de los Famosos porque hace dos años fue todo lo opuesto, cuando Adrián Marcelo generó tanto conflicto que tuvo que salir del reality. “No es que quiera ver peleas, pero debe haber conflicto. No están demostrando nada. Y debe haber un punto medio entre Adrián y lo que pasa ahora. Hay todo un abanico de contenido que pueden hacer y no están haciendo nada”.

Para rematar, Martha Figueroa resumió el problema de la actual Casa de los Famosos con una frase demoledora.

“Es un reality de conflictos, no es el reality del Dalai Lama ni del Papa ni de “viva la gente”, no es un retiro de Aislinn Derbez”