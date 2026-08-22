Tras el asalto a su casa, Karely Ruiz se compra otra mejor y la muestra en redes sociales

Karely Ruiz lo había advertido: “nos vamos a ir de aquí porque estamos en peligro”.

La influencer y creadora de contenido sufrió un asalto hace un mes cuando un grupo e al menos siete personas encapuchadas se metieron a su casa para robarle, mientras ella estaba con su esposo y su hija en la sala de cine.

Ruiz dijo, días después del asalto, que se sentía vulnerable no sólo por el hecho de que los asaltantes entraron a su casa a pesar de las medidas de seguridad que tiene (incluyendo cámaras en casi cualquier rincón) sino porque se hizo pública la ubicación de su residencia,de la cual incluso se publicaron imágenes obtenidas con drones.

Karely y su familia, por tanto, comenzaron a buscar un nuevo lugar para vivir y lo encontraron en la misma ciudad, Monterrey, pero en un espacio que considera mejor, sobre todo,"más seguro”.

TE RECOMENDAMOS: Cynthia Klitbo doblega a Ese Pérez: le lanza fuerte acusación y él la acepta

¿Cómo es la nueva mansión de Karely Ruiz?

Como suele hacer siempre, Karely decidió publicar esta nueva etapa de su vida con un video en el que aparece junto a la corredora de bienes raíces que le consiguió y tramitó esta nueva mansión.

“Estoy muy feliz y emocionada; ustedes saben lo que me pasó pero de inmediato le hablé a Sandra y le dije: me tienes que conseguir casa y es la mejor. Me encantó”, dice Karely en el video.

Las imágenes muestran a la influencer y a la agente de bienes raíces en un lugar que, se entiende, es parte de la nueva casa de Ruiz.

Se pueden ver dos plantas da ras de piso, divididas por un espejo de agua con un breve cascada que funciona también como pasillo para conectar ambos espacios.

Al fondo se ve un muro de piedra que permite dilucidar que la mansión tiene también una vista espectacular.

Aunque Karely no hizo ninguna referencia a la nueva ubicación de su casa, algunos seguidores suyos notaron que podría ser un riesgo que la haya mostrado en redes sociales, sobre todo después del robo que sufrió en su anterior hogar.