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Victoria Ruffo responde a través de sus fans ante las críticas por sus comentarios sobre Aitana Derbez

La actriz se puso en riesgo de ser funada por lo que dijo del debut de Aitana con su mamá Alessandra Rosaldo en el Auditorio Nacional

Agosto 21, 2026 • 
Alejandro Flores
victoria ruffo aitana.jpg

El fandom de Ruffo la defiende

Instagram / Ocesa, Lulú Urdapilleta

Victoria Ruffo tiene un abultado fandom que la idolatra y la llaman “La Queen”, en referencia a que la consideran La Reina de la Telenovelas.

Y ahora que la actriz está en riesgo de ser sometida a una cancelación digital, ese fandom ya reaccionó.
Ruffo, quien suele responder con humor a las preguntas polémicas, hizo una declaración sobre Aitana Derbez, hija de Eugenio y de Alessandra Rosaldo.
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La niña se presentó con su madre en el concierto de Sentidos Opuestos en el Auditorio Nacional: subió al escenario para bailar junto a la hija de Chacho Gaytán, el otro integrante del dueto, como una manera de festejar su aniversario 35.

Cuando se le preguntó a Victoria Ruffo su opinión sobre el debut de Aitana, de 11 años, la actriz respondió:

“¿Cuántos años tiene Aitana? Está en la peor edad, están refeos a esa edad, muy feítos, o sea, no sabemos si van o vienen”.

La reacción en redes sociales fue la aparición de detractores de Victoria a la que criticaron por la declaración, lo que ha derivado en una posible funa en su contra.
Sin embargo, los seguidores de la actriz han respondido en la misma medida con mensajes de apoyo y largos textos en los que argumentan que Ruffo “tiene muy buen corazón” y que su declaración no tuvo la intención de lastimar a Aitana.

Otro de los mensajes publicados en X señala: “Con la Reina nadie se mete”.

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Y el texto va acompañado de un video en el que se muestra a Victoria al hacer la polémica declaración pero también capturas de pantalla de todo el apoyo que ha recibido

¿Qué respondió Alessandra Rosaldo a Victoria Ruffo?

Mientras tanto, Alessandra Rosaldo también respondió. Aunque en un principio restó importancia a la polémica bajo el argumento de que está acostumbrada a ese tipo de “ataques”, finalmente lanzó un fuerte señalamiento.

“Al que tira mier..., mier... le cae”.

La polémica ha crecido por la relación que mantuvieron Victoria Ruffo y Eugenio Derbez, una historia de amor-odio que ya cumple más de tres décadas.

Victoria Ruffo aitana derbez alessandra rosaldo
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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