¿Por qué Angélica Vale salió embarrada en chisme de INFIDELIDAD de Ninel Conde vs. José Manuel Figueroa?

Ninel Conde decidió abrirle la puerta a las cámaras de ViX en una docu-serie “Sin Filtro” donde habló de sus miedos, éxitos y anécdotas personales, incluida la de un presunto caso de infidelidad y violencia que vivió con un exnovio... Y aunque no dijo nombres, se sabe que se refería de José Manuel Figueroa.

En redes sociales se viralizaron sus declaraciones, donde menciona a “una conductora”... El nombre es Angélica Vale, y fue José Manuel quien confirmó que ella era realmente su pareja formal, luego de su relación con El Bombón Asesino.

Sin embargo, Angélica no ha hablado del asunto. Solamente Ninel Conde publicó un comunicado para defenderse de los dichos de Figueroa.

José Manuel Figueroa respondió a Ninel Conde y mencionó a Angélica Vale

“El bótox le está afectando la memoria. Yo no recuerdo el episodio así. Creo que Angélica Vale tampoco lo va a recordar. Angélica era mi pareja en ese momento, y ella (Ninel) fue a la casa, entró, si mal no recuerdo, contestó el teléfono, era Angélica... Yo le expliqué que a Ninel la habían dejado entrar y dejé el teléfono en altavoz, Angélica estaba en un llamado”.

“Sigue siendo su punto de venta. Es una gran actriz, quiero pensar, por eso sigue buscando trabajo, ojalá esto no haya sido nada más lo que le está vendiendo a ViX que al final es una mentira”, dijo a la prensa.

“En Ninel no veía yo a una madre, una esposa, una persona que tuviera el compromiso de casarse y en Angélica sí lo veía. Y con el pasar del tiempo y por lo que sé, no me equivoqué, Angélica es una gran madre y talentosa, que no necesita en cada reality show seguir hablando de una persona como lo hace esta señora... que ni estuvimos casados ni fue tan larga la relación”.

“Vayan y pregúntenle a Angélica. Fue una relación preciosa, donde le compuso canciones, estuve enamorado.

“Es su forma de salir adelante porque no sé si no confía en su talento como actriz y cantante, que la veo tan desesperada de no poder enfrentar el espejo ante la edad y aceptar su realidad. No tiene nada de malo envejecer con dignidad”, soltó.

“Cuando la conocí era otra mujer, la cual no reconozco. Qué triste que sigue cayendo de ese recurso de los medios de comunicación. Ahora se niega de que yo la hice famosa, no recuerda esos momentos cuando luché contra la compañía disquera que no creía en ella. Si ella no es agradecida, no pasa nada”, reiteró José.

Ninel Conde ya había hablado del asunto en La Casa de los Famosos México

Ninel Conde estuvo en La Casa de los Famosos México en 2025, y en la suite de líder, contó el episodio que vivió con José Manuel Figueroa. Sin embargo, en el reality tampoco dijo nombres, pero se sabía ya que se refería a Figueroa.

“Yo anduve con alguien que me puso el cuerno dos veces. O sea, lo perdone una primera vez y volvió a hacerlo”. La anécdota de Ninel fue en torno a un novio con el que incluso ya vivían juntos.

“Y había muchos rumores de que me era infiel con una conductora. Yo lo enfrenté y él lo negó. Me dijo: estás loca”.

Hasta que un día, en su casa, estaban ambos descansando en la cama cuando sonó el teléfono que compartían en el hogar. Ninel contestó y... ¡era ella! “Le di el teléfono y le dije: te habla. Yo me levanté y dije: ahorita me voy, me subo al carro y me largo”.

Sin embargo, relató él fue tras ella y la jaloneó hasta romperle una parte de la bata que traía puesta. “Es que así son los hombres violentos; cuando se ven en una situación así, explotan”.