Actor con 20 años de carrera abandona Telemundo y deja un reality a la mitad; ¿se va a Televisa o Azteca?

Comenzó su carrera en 2006 cuando obtuvo un personaje incidental en la telenovela Rebelde.

Hasta antes de eso, solamente había hecho algunos comerciales y en realidad, su vida parecía enfocarse en su carrera académica: estudio ingeniería genética.

Pero con aquel personaje en Rebelde, Carlos Ferrro se dio cuenta de que su pasión no estaba en las aulas sino en los escenarios.

Nacido en Torreón, tuvo un arranque importante en telenovelas de Televisa pero luego dio el salto a Estados Unidos para estudiar actuación en Telemundo.

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Por tanto, asegura que le tiene mucho cariño a esa empresa televisiva, con la cual en este 2026 firmó contrato para participar en el reality show Top Chef VIP.

Y como cocinero en ese programa destacó por su intuición para sazonar platillos complicados.

Fue tal su destreza que en las tres semanas que lleva el reality, se convirtió en uno de los favoritos del público para llegar a la final.

Todo eso se derrumbó este martes, cuando supuestamente debería ocurrir una eliminación del peor cocinero. Pero antes de que los chefs anunciaran su decisión, Ferro tomó la palabra para hacer un anuncio.

“Hace 20 año yo inicié mi carrera y la inicie en un lugar maravilloso que es Telemundo; y encontré un hogar, un lugar seguro”.

¿Por qué renunció Carlos Ferro a Telemundo?

El actor, en su hoja de vida, no solamente tiene proyectos que ha hecho en Telemundo: durante un periodo volvió a México para hacer melodramas en Televisa y también ha actuado en ficciones de Azteca.

Pero ahora se puso misterioso para renunciar a Top Chef VIP.

“Ahorita hay otro lugar que me necesita y me gustaría poder ir a ese lugar”, dijo sin revelar a qué se refiere con “otro lugar”.

Lo cierto es que se salió de Top Chef VIP, lo cual significó, por cierto, que salvó al eliminado de esta semana y que todo indica que habría sido Carlos Ponce.

Eso alimentó la versión de que Ferro se sacrificó por Ponce, con quien lo une una amistad estrecha y muy cariñosa.

Pero otra información señala que en realidad Ferro habría decidido volver a México para actuar en un melodrama de Televisa. Según esta versión, Ferro habría quedado atrapado en una agenda mal planeada en la que las grabaciones de esa telenovela se empalmó con el reality show.

Pero la información más firme indica que Ferro abandonó Telemundo sí para regresar a México pero no con Televisa sino con Azteca, para actuar en la tercera temporada de “Doctora Lucía”.

Este serial médico de Azteca, en el que Ferro ha actuado desde la primera temporada, comenzó sus grabaciones en la primera semana de agosto.

Hay que recordar que Top Chef es un programa pre grabado, por lo que la decisión de Ferro de abandonarlo habría coincidido con las grabaciones de Doctora Lucía.

Y el propio Ferro ya anunció en su redes sociales el estreno del serial