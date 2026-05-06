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Estalla la guerra LEGAL entre Eduardo Antonio’ El Divo de Placetas’ contra Laura Zapata: “Dijo que yo era PDF”

El cubano quiere enfrentarse a la actriz en los tribunales de Estados Unidos.

Mayo 06, 2026 • 
MrPepe Rivero
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Laura Zapata Vs. Eduardo Antonio

Instagram

Tras ser eliminado de “La Casa de los Famosos” en Telemundo, Eduardo Antonio le declaró la guerra a Laura Zapata.

El Divo de Placetas asegura que la actriz no supera que ella salió antes que él, y confirmó en el programa “Hoy Día” que inicia un proceso legal por difamación.

“Por la campaña de difamación que ha hecho sobre mí Laura Zapata... Estoy iniciando un proceso legal para demandar a Laura Zapata y los que estén involucrados”.

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El Divo dijo que lo hará por “comentar cosas como que la producción de La Casa de los Famosos me pasó drogas; es una acusación fuerte y ella lo va a tener que demostrar en una corte de Estados Unidos”.

“Sí lo ha dicho, está grabado, lo dijo. Incluso cuando bajó de la placa dijo algo más fuerte, peligroso, dañino. Ella se frustró porque la saqué yo, la sacó el público. Nunca superó que yo también tengo un público que me quiere”, sostuvo.

“En su enojo le comentó a Carlos Adyan que yo era pedófilo, porque le comenté que había conocido a mi esposo cuando tenía 17 años. Él tiene 30 años, y estamos casado desde hace siete años”, dijo Eduardo Antonio.

¿Qué dijo Laura Zapata ante la demanda?

En sus redes sociales, Laura Zapata mostró no tener miedo. Además anotó que ante la amenaza de demanda, confirma algo:

“Muchas veces una amenaza pública de demanda también puede convertirse en una estrategia mediática para cambiar la conversación y victimizarse frente al rechazo evidente del público”.

A decir de Laura Zapata, “el prestigio de una persona no lo destruye alguien más. Cada quien se retrata solo con sus actos, sus palabras y sus reacciones”.

Laura Zapata Eduardo Antonio
MrPepe Rivero
Fiel seguidor del entretenimiento, la televisión, las telenovelas, el cine y la música.
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