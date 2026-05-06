Así fue el día en el que ‘El Borrego’ Nava le PIDIÓ MATRIMONIO a Marichelo en vivo y en cadena nacional

“Era el programa estelar de los domingos; le doy el anillo en el programa, pongo un espectacular de ‘¿te quieres casar conmigo?’”.

A finales de los 90’s, el conductor conocido como ‘El Borrego’ Nava fue novio de la hermana de Anahí, Marichelo. El también comediante estaba tan enamorado que decidió pedirle matrimonio a la exactriz, quien le dio el “sí” en cadena nacional.

La pareja estaba feliz por su compromiso, sin embargo algo cambió y a los tres meses se terminó el romance, rompiéndose el corazón. De hecho, Juan Carlos, nombre real del presentador, confiesa que ha sido la relación que más le ha costado superar.

Desde que comenzó su carrera en la televisión, ‘El Borrego’ sostuvo vínculos amorosos con figuras mediáticas como Paola Rojas y Mara Patricia Castañeda, y fue justo cuando terminó su noviazgo con la periodista de espectáculos que comenzó con Marichelo.

“Siempre he tenido novias muy guapas, muchas relaciones, todas son unas damas increíbles y, en su momento, fue espectacular pero fue de Marichelo de la que me enamoré muchísimo”, dijo en una charla con Yordi Rosado.

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Nava declaró también que en su noviazgo la familia de ambos estuvo muy involucrada, pese a los 11 años de diferencia que existía entre ellos.

“La gente de producción era mi amiga y se armó un escandalazo porque la tele, en esa época, era todo, no había redes sociales ni nada y era el programa estelar de los domingos; le doy el anillo en el programa, pongo un espectacular de ‘¿te quieres casar conmigo?’, enfrente de su casa y yo bajé de una de esas grúas industriales al jardín y le entregué el anillo”, relató Nava.

“Terminamos y sufrí muchísimo, me la pasé de la ching*da, empezó a ser distante, yo la acompañaba a todos lados, éramos muéganos y comenzaba a decir ‘no, no vengas y no quiero y no puedo’, hasta que un día me dijo ‘ya se acabó’, pasaron como tres meses, no lo supe manejar bien y me deprimí muchisímo y volví a clavarle en la chamba y no salir”.

La expareja de Jorge D’Alessio yavanzaron en su romance y convencido de querer formalizar decidió pedir su mano y que la propuesta fuera grabada y transmitida en el programa ‘¿Qué crees?’, que conducía la fallecida Talina Fernández.Viendo su romance en retrospectiva, ‘El Borrego’ cree que Marichelo nunca estuvo completamente segura de casarse con él y formar una familia, sin embargo, aceptó por la presión y la forma en la que se dio la propuesta. Fue a partir de ese momento que la relación comenzó a enfriarse, asegura.“Todo grabado en vivo, me dice que sí, evidentemente o yo creo que, por la presión y todo eso y, luego, la relación cambió un poco porque, la realidad, estábamos muy chavos y yo me precipité, ahora lo pienso y dijo ‘sí, gü*y… pobre Mary”, reconoció.Al tiempo, el comediante indicó que le fue muy complicado sobrellevar su ruptura y aunque trató de insistir, ella no titubeó en su decisión y él se refugió en el trabajo.NO TE VAYAS SIN LEER:

Con el tiempo, aseguró ‘El Borrego’, Marichelo quiso reanudar su noviazgo, pero él ya había conocido a Mara Jurado, quien fue su primera esposa.

En la actualidad, Nava recuerda que, con los años, recobraron una buena comunicación y ahora son amigos cercanos. “Hoy somos grandes amigos y Jorge y yo somos muy buenos amigos, amo a su familia, a sus hijos y somos realmente cuates”, concluyó.