Hombre decide abandonar a su esposa y a sus cinco hijos porque NO VALORAN sus esfuerzos diarios

Recientemente comenzó a circular en redes sociales el testimonio de un hombre, de origen español, que afirma que ha decidido abandonar a su esposa y a sus cinco hijos luego de sentir que sus esfuerzos no son valorados.

El individuo acusa que está cansado de trabajar cada día para mantener a su familia y que al llegar a su casa se encuentra con que todos están sumergidos en sus teléfonos sin ofrecerle muestra de cariño alguna.

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@ecuadortv1 #ATENCIÓN | Hombre decide dejar a su esposa y sus hijos tras considerar que no valoran su esfuerzo 🚨. Un hombre tomó la decisión de dejar a su esposa y a sus hijos tras considerar que no valoraban su esfuerzo diario para que vivan en bienestar y tranquilidad. Según lo expuesto, el hombre señaló que su dedicación constante no era reconocida dentro del hogar, lo que habría influido en su decisión de separarse de la familia. ♬ sonido original - ecuadortv1

“Estoy cansado de tantos días trabajando para mantenerlos a todos y solamente llegar a casa, que esté todo el mundo con el teléfono móvil. Ni un abrazo ni un beso ni un ‘te quiero’ ni un ‘gracias papá’, porque gracias a ti tenemos un techo, comida, el teléfono que utilizamos… tenemos ropa, tenemos estudios… mi mujer tampoco. Ella solamente piensa en hacerse las uñas, que si maquillarse, que si cejas, que si pestañas… esto es muy fuerte, entonces he decidido dejarlo todo”, expresó.

Al tiempo que manifiesta que ante la falta de reconocimiento y lo que describió como “desinterés emocional”, ha tomado la decisión de abandonarlos y vivir en una caravana.

“Voy a vivir en una caravana y no quiero saber nada de mi familia, no quiero saber nada de ellos, que se busquen la vida, ahora sin mí no sé que van a hacer, pero me da igual, que trabajen como yo llevo trabajando más de 20 años para mantenerlos”, indicó.

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El video ha generado un fuerte debate que expone la necesidad de colocarse como prioridad cuando no hay reciprocidad entre los hijos y la esposa, mientras que otros cuestionan el abandono de responsabilidades en el que estaría incurriendo.