Tras la muerte de la inseparable amiga de Silvia Navarro en ‘Cuando seas mía’ a su hijo quieren ARREBATARLE su casa

“Tienes que apreciar a las personas que están contigo, porque nunca sabes cuándo se van a ir”.

A un año de la triste partida de Renata del Castillo, quien luchó contra un cáncer cérvicouterino en etapa 4, es su hijo quien denuncia que quieren despojarlo de la herencia que le dejó la actriz.

‘Martitha’, la inseparable amiga de Silvia Navarro en la telenovela ‘Cuando seas mía’, murió en abril de 2025, y ahora su hijo Mateo, de 17 años, destapa que uno de sus tíos quiere quitarle en departamento en el que vivían. Desafortunadamente, del Castillo falleció sin poder arreglar los papeles de su herencia.

El menor contó a una publicación que la propiedad pertenecía a su abuela, pero al no dejar un testamento, su tío se quiere quedarse con él. “Es una persona tóxica, y mi madre quería una repartición para ella, para él y papa mí. Era lo que deseaba hacer y no se ha podido arreglar”, explicó el joven.

TE RECOMENDAMOS: Hijo de Renata del Castillo habla en pleno luto por muerte de la actriz: “Fue lo más fuerte que pudo”

Además, el hijo de la actriz comenta que “me querían cambiar de casa”, principalmente para que no estuviera solo “y con la incertidumbre de qué iba a ser de mí”.

Finalmente, sigue viviendo en el hogar y “mi tutora legal es mi tía materna, Edith (prima de Renata), y vivo con mi primo. Ellos piensan diferente y quieren hacer lo que creen que es mejor para mí”, reveló.

Al tiempo, Mateo ha tenido que madurar a prisa y al verse como hijo único de Renata, tuvo que prepararse para dejar partir a su madre por la enfermedad a la que le dio batalla.

“Desde que tienes a alguien enfermo, te preparas para lo peor y piensas muchas cosas. Al final, pasa por tu cabeza la muerte, porque es la naturaleza y no podemos hacer nada. Más que un duelo ha sido un aprendizaje. Tienes que apreciar a las personas que están contigo, porque nunca sabes cuándo se van a ir”, concluyó el joven.

La trayectoria de Renata del Castillo

La actriz de televisión nació el 1 de marzo de 1983, en la ciudad de México. Dentro de los proyectos de los que formó parte se encuentran:

’Control Z’ (2020 - 2022)



‘Rutas de la vida’ (2022)



‘Amar a muerte’ (2022)



‘La Rosa de Guadalupe’ (2020)



‘Vencer el desamor’ (2020) NO TE VAYAS SIN LEER: Luto por Renata del Castillo: Murió la actriz de ‘Como dice el dicho’, luchó hasta el final contra el cáncer

