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Andrea Nicolás fue CAPTADO ROBANDO: lo revelan en la corte y podrían enviar a un internado al hijo de Paulina Rubio

En medio de la pelea que protagonizan sus padres por quedarse con su custodia, las autoridades mostraron al adolescente cometiendo robo.

Mayo 06, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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Paulina Rubio busca quedarse con la custodia de su hijo para corregirlo.

Getty Images/Instagram

Robando en un supermercado, así fue como captaron al hijo de Paulina Rubio y Nicolás Vallejo-Nájera en Miami. Este hecho fue revelado durante las audiencias sobre la custodia del menor que se llevan a cabo esta semana.

El incidente que protagonizó Andrea Nicolás ha generado un intenso debate sobre las consecuencias que podría enfrentar, incluida la posibilidad de ser internado lejos de sus padres.

Medios locales que dan cobertura a la noticia, mostraron que las cámaras de seguridad identificaron al hijo de ‘La Chica Dorada’, participando en el robo junto a otros jóvenes en un supermercado. Este hecho se sumó como argumento en el proceso legal entre Rubio y ‘Colate’ por la custodia del chico de 15 años.

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La noticia salió a la luz el lunes 4 de mayo, cuando se discutía en audiencia el futuro de la residencia de Andrea Nicolás. Según la información presentada, la situación ha incrementado la tensión entre los padres y ha puesto en entredicho la capacidad de ambos para guiar y educar al joven.

Ante lo expuesto, Paulina expresó su desacuerdo ante la reacción de ‘Colate’, quien defendió a su hijo tras conocerse el hurto. La intérprete de ’Ni una sola palabra’ dijo contundente que no se puede permitir ni justificar lo que hizo el adolescente, por lo que consideró que es necesario que reciba orientación estricta.

Y añadió que, en ocasiones, ha sido señalada como la responsable de la situación por confrontar directamente a Andrea Nicolás sobre lo ocurrido.

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La abogada de Rubio acusó a Vallejo-Nájera de consentir a su hijo y de minimizar la gravedad de sus acciones. De acuerdo con la defensa de Paulina, su interés principal es mantener la custodia para poder guiarlo y establecer límites claros sobre lo permitido y lo prohibido.

En palabras reproducidas por varios medios, Andrea Nicolás declaró que no se siente cómodo viviendo en Miami con su madre, y expresó su deseo de trasladarse a Madrid con su padre. Esta declaración fue tomada en cuenta durante la audiencia y podría ser determinante para el fallo final.

Las consecuencias del robo

En medio de la audiencia, la guardiana legal de Andrea Nicolás sugirió una alternativa para evitar la influencia negativa de ambos padres. Propuso que Andrea sea enviado a un internado, donde pueda alejarse del entorno familiar al que calificó de “tóxico”.

La audiencia que definirá la custodia de Andrea Nicolás concluirá el miércoles.

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Hasta ese momento, se mantienen tres alternativas: que el menor continúe bajo la custodia de Paulina Rubio en Miami, que sea trasladado a vivir con ‘Colate’ en Madrid, o que sea internado en una institución alejada de ambos progenitores.

Esta última opción surge como consecuencia directa del incidente registrado por las cámaras de seguridad.

Paulina Rubio COLATE
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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