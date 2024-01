El hermano de Paulina Rubio aclara si la cantante consume drogas o no: esto respondió a los rumores

Además de la controvertida aparición de Paulina Rubio en fotos y videos con una imagen presuntamente “desmejorada”, la famosa también ha estado en jaque por l os conflictos legales que sostiene con los padres de sus hijos por la custodia de los menores.

Los rumores sobre las supuestas adicciones tomaron fuerza en el 2020, cuando Paulina Rubio realizó una transmisión en vivo que despertó las alarmas entre sus seguidores debido a que olvidó algunas de las letras de sus canciones, además de que sus fans la notaron “demacrada”.

Enrique Rubio, hermano de la cantante, fue entrevistado en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) sobre esta y otras polémicas en las que se ha envuelto involucrada la famosa, y estas fueron sus respuestas.

¿PAULINA RUBIO SE DROGA? ESTO DIJO SU HERMANO

Enrique Rubio fue abordado por varios periodistas en la terminal 2 del AICM y, tras revelar que no pasó el Año Nuevo con su hermana debido a que “La chica dorada” está en Costa Rica, también aclaró si la cantante se droga o no.

“Mi hermana no consume sustancias, mi hermana siempre está limpia”, expresó, molesto, Enrique Rubio, quien ante la insistencia de los reporteros dio unas contundentes declaraciones sobre Paulina y los conflictos que sostiene con Colate , su expareja:

“No me puedo meter en un tema que no me pertenece. Las cuestiones legales se arreglan con abogados en la Corte, no hay mucho que decir en ese sentido. Nunca hablo de Colate. La apoyo (a Paulina) no metiéndome”, declaró.

Enrique Rubio concluyó su encuentro con los periodistas adelantando que Paulina Rubio se encuentra preparando más música, por lo que en el 2024 seguramente la cantante sorprenderá con nuevas canciones.